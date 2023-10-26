Пелюстки та листя багатьох квітів не лише запашні та красиві, а й корисні та навіть смачні. Тому їх успішно можна використовувати у приготуванні страв. Однією з таких є герань, яка у багатьох росте на балконах та підвіконнях. Її квіти можна заморожувати у кубиках льоду, додавати до прохолодних напоїв, до варення та прикрашати ними тістечка.

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«Мені здається, що герань росте майже в кожній квартирі чи будинку, адже її вирощувати просто й не затратно. Аромат в цієї рослини особливий — ніжний цитрусовий. У ній містяться дубильні речовини, солі, органічні кислоти та флавоноїди, — розповіла «ФАКТАМ» кулінарка Ольга Буравчук. — Вона покращує роботу органів травлення. В багатьох національних кухнях герань дуже популярна. Наприклад, болгари додають її листки до прохолодних напоїв, компотів, оздоблюють ними десерти. Вони чудово тонізують та знімають стрес. У Франції популярні десерти, прикрашені зацукрованими пелюстками герані. Оскільки я люблю експерименти на кухні й мені імпонують квіти у моїх стравах, вже кілька років ця рослина серед моїх трендів.

Герань росте майже в кожній квартирі чи будинку, адже вона дуже гарна, а вирощувати її просто

Насамперед перед вживанням герані потрібно переконатись, що її квіти та листя не оброблені пестицидами. Зірвати та помити їх, просушити на паперовому рушнику. Якщо ви лише знайомитесь з цією рослиною, раджу почати з консервації. Додайте кілька листочків під час приготування варення з айви, смородини, яблук, тоді смак стає ще яскравішим. Коли вже страва готова, витягуємо герань.

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Аби на поверхні джему не виникла пліснява, варто зверху викласти свіжий лист герані, після того банку закрийте кришкою чи просто зав'яжіть пергаментним папером. Особисто мені до смаку смородинове варення з геранню. Потрібні 1 кілограм ягід, 1,4 кілограма цукру, 4 склянки води, 6−7 листків герані. Зварити сироп, відлити одну його третину, а в решту 2/3 частини покласти ягоди. Потім все кип'ятити 3−4 хвилини, зняти з вогню на 6−8 годин. У відлитий гарячий сироп покласти листя герані й залишити настоюватися на 2−3 години. Потім знову дати варенню покипіти 5−7 хвилин, влити попередньо нагрітий сироп, що залишився, з якого видалено листя, й варити до готовності. Розлити варення по банках гарячим, дати охолонути та тільки після цього закрити кришками. Крім того, на листі герані можна настоювати сиропи, молоко, додавати його у чай, в результаті отримаєте освіжаючий напій із кислинкою та водночас гірчинкою".

Як десерт господиня радить приготувати зацукровані квіти герані, які точно стануть вашими фаворитами й до ранкової філіжанки кави ідеально підійдуть.

«Для цього візьміть жменю квітів герані, білок одного яйця та цукрову пудру до смаку. Промиті квіти просушіть. Далі збийте білок і за допомогою пензлика нанесіть його на квіти. Обсипте цукровою пудрою через сито та ще раз висушіть квіти. Готовий десерт зберігати слід у скляній банці», — говорить кулінарка.

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Також можна приготувати літній напій, який допоможе краще переносити спеку. Залийте чашкою окропу 6 листків герані, 3 грами сухої приправи з гвоздики та 2 пакетики улюбленого чорного чаю. Додайте мед, цукор до смаку. Процідіть і подавайте з льодом, прикрасивши келихи листям герані.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що в Європі дуже популярна в кулінарії лаванда. Квітка додає солодкого квіткового аромату напоям і десертам, а пікантності — м’ясним стравам.

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