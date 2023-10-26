Салат із моркви, яблука та кураги: струнка фігура гарантована
Що б таке скуштувати, щоб схуднути? Це філософське питання турбує багатьох. А відповідь на нього варто шукати у співачок та кіноактрис, які зазвичай стрункі та не страждають від зайвих кілограмів. Вони знають секрети стрункої фігури.
Рецептом салату, який не додасть непотрібної ваги, з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше давала рецепт салату з яблуком та болгарським перцем.
- Готується цей салат швидко та просто, а смак має чудовий, — говорить Анна Конда.- Спробуйте — і, можливо, ви полюбите його, як я. Ось рецепт.
Яблучно-морквяний салат
- Морква -1 шт.
- Яблуко -1 шт.
- Курага (5−8 шт. — залежить від розміру)
- Грецькі горіхи — 4 шт.
- Сметана — 1 столова ложка.
- Часник -1 зубчик
Очищуємо від шкірки моркву та яблуко. Моркву натираємо на тертці, а яблучко нарізаємо тоненькою соломкою. Потім ріжемо на маленькі шматочки курагу. Додаємо її, подрібнений зубчик часнику та подрібнені горішки до яблука з морквою. Перемішуємо. Заправляємо сметаною. Ще раз добре перемішуємо. Можна прикрасити улюбленою зеленню — і до столу!
Смачного!
Нагадаємо рецепт десерту з бананів та сиру.
Фото з альбому Анни Конди54