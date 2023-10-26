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Салат із моркви, яблука та кураги: струнка фігура гарантована

22:33 28 жовтня 2023
Салат із моркви, яблука та кураги

Що б таке скуштувати, щоб схуднути? Це філософське питання турбує багатьох. А відповідь на нього варто шукати у співачок та кіноактрис, які зазвичай стрункі та не страждають від зайвих кілограмів. Вони знають секрети стрункої фігури.

Рецептом салату, який не додасть непотрібної ваги, з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше давала рецепт салату з яблуком та болгарським перцем.

- Готується цей салат швидко та просто, а смак має чудовий, — говорить Анна Конда.- Спробуйте — і, можливо, ви полюбите його, як я. Ось рецепт.

Яблучно-морквяний салат

  • Морква -1 шт.
  • Яблуко -1 шт.
  • Курага (5−8 шт. — залежить від розміру)
  • Грецькі горіхи — 4 шт.
  • Сметана — 1 столова ложка.
  • Часник -1 зубчик

Очищуємо від шкірки моркву та яблуко. Моркву натираємо на тертці, а яблучко нарізаємо тоненькою соломкою. Потім ріжемо на маленькі шматочки курагу. Додаємо її, подрібнений зубчик часнику та подрібнені горішки до яблука з морквою. Перемішуємо. Заправляємо сметаною. Ще раз добре перемішуємо. Можна прикрасити улюбленою зеленню — і до столу!

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Анна Конда: «Цей салат легкий та смачний»

Смачного!

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Нагадаємо рецепт десерту з бананів та сиру.

Фото з альбому Анни Конди

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