Що може знизити ефективність препаратів від гіпертонії: пояснення лікарки

У середньому кожний українець вживає приблизно від 12 до 17 грамів солі на день. При цьому нормою є не більше 4 г. Тобто «чесна» чайна ложка без верху. Це і є дрібничка, без якої не буде ефективна ані профілактика, ані лікування гіпертонії. Це звичайна кухонна сіль, пояснює кардіолог Анна Солощенко. До речі нагадаємо поради кардіолога щодо холестерину і чи можна знизити його рівень за допомогою дієти.

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«За законами фізики за сіллю завжди прямує вода. Зловживаючи сіллю, ми збільшуємо кількість води, що всмоктується у нас в кишківнику. А це, в свою чергу, збільшує обидва компоненти підвищеного тиску — об'єм крові, що циркулює, і тонус судин. Останній підвищується за рахунок набряку стінок наших судин. Більше солі — більше набряк. А секрет полягає в тому, що набрякла судинна стінка малочутлива до всіх факторів, що її розслаблюють (як тих, що організм сам виробляє аби знизити тиск, так і до ліків, що ми приймаємо). Водночас в рази збільшується чутливість судин до всіх вазоспастичних факторів (тобто тих, що викликають спазм, звуження, підвищення тонусу). Препарати погано діють, потрібно все збільшувати та збільшувати дозу. От чим нам шкодить сіль».

Не забувайте, додає лікарка, що сіль потрапляє до вашого рота не лише із соління. Всі готові продукти із супермаркету вже мають забагато солі у своєму складі. І не лише ті, що солоні на смак.

«Харчова промисловість додає її усюди, щоб приховати нестачу смаку та не дуже якісні продукти в складі. Ковбаси, приправи, хліб, сосиски, готові салати, кетчупи, сири — все, що бачите на полицях супермаркетів, дуже солоне. Купуємо натуральні продукти на ринках, додаємо мінімум солі та різноманітні приправи, куплені також на базарі. Це трави, сушені без додавання солі. Куркума, сушений часник, перець чилі, базилік, грузинські суміші. Якщо звикли солити все рясно-рясно та не уявляєте своє життя без солі — поступове зменшення її та збільшення кількості приправ в їжі допоможе зберегти смак життя».

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Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору фахівця на консервацію: забагато солі та цукру.

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