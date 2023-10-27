Забився унітаз, не йде вода, а чоловіка немає вдома: як з проблемою зможе впоратися кожна господиня

Навіть вичищений до блиску унітаз може з часом забитися і стати проблемою, яка потребує негайного вирішення.



Зазвичай унітаз забивається через те, що не всі мешкаці квартири розуміють, що унітаз — це не сміттєпровід, і в нього не потрібно висипати і виливати залишки їжі, котячий наповнювач та інше побутове сміття, пише сайт ТСН.

РЕКЛАМА

Але якщо проблема вже виникла, її потрібно вирішувати — бажано швидко і без надмірних зусиль.

Як прочистити унітаз від паперу

На ура з цією проблемою впорається «Кріт» — це засіб, який напевно відомий усім. Він продається у будь-якому супермаркеті, і є недорогим та ефективним. Аби прочистити ним сміття в унітазі, дійте згідно з інструкцією на упакованні. Зазвичай потрібно рідину залити в унітаз на півтори-дві години, а потім змити. Цього буде досить, щоб пробити нескладне засмічення.

Що робити, коли забився унітаз і немає вантуза

РЕКЛАМА

Якщо немає вантуза, не варто панікувати. Є крутий лайфхак, який допоможе вирішити проблему. Такий пристрій можна зробити самостійно. Для цього вам знадобиться палиця, йоржик металевий, спиця чи виделка. Необхідно буде засунути пристосування якомога глибше, аж до самої гофри і проштовхнути сміття. Для досягнення мети робіть обертальні рухи, щоб вода швидше потрапила всередину. Таким чином вона зможе проштовхнути сміттєву пробку.

Якщо у вас в домі є трос, це дуже добре, він теж впорається зі сміттям на відмінно. Потрібно один кінець троса засунути в унітаз, інший тримати в руках, і пробивати сміття (звичайно, перед цим надягнути робочі рукавички). Трос досить гнучкий, тому з ним можна швидше впоратися з проблемою.

Чим пробити засмічення в унітазі, якщо нічого не допомагає

РЕКЛАМА

Якщо ви вже все перепробували і навіть сходили до сусідів за вантузом, але сміттєвий корок ніяк не хоче виходити, доведеться спробувати вирішити цю ситуацію, вибачте, самостійно — витягти сміття руками. Для цього необхідно знайти вдома дріт. З цього дроту потрібно зробити гачок. Потім варто одягнути на руку рукавичку чи поліетиленовий пакет, засунути руку з гачком якомога глибше в унітаз і зачепити сміття. Обережно дістаньте сміттєву пробку з унітазу і викиньте її.



Але щоб в подальшому сантехніка залишалася чистою, а вода для змиву була з приємним запахом та піною, використовуйте обмилки — їх можна скласти у капронову панчоху або шкарпетку та помістити у бачок унітаза. В такому разі унітаз змиватиметься мильною водою. Звичайно, на викинуті в унітаз речі це не вплине, але чстота і свіжість вам забезпечені.

397

Читайте нас у Facebook та Instagram