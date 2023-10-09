Оцет, мило й таблетки: як швидко та ефективно відмити унітаз

Найкращий спосіб очистити унітаз — це продезінфікувати всю поверхню, включно з чашею, сидінням, ободом, зовнішньою частиною, щоб усунути будь-які віруси, бактерії, плісняву та цвіль, які там затримуються. Як почистити туалет і видалити стійкі плями за допомогою кількох простих кроків, розповіли автори видання bhg.com.

Якщо ви поспішаєте, можете швидко очистити внутрішню поверхню унітаза, кинувши в чашу одну-дві таблетки для зубних протезів. Піноутворююча дія забезпечить швидке очищення за лічені хвилини — щітка не потрібна.

Перед дезінфекцією спорожніть чашу унітаза від води. Налийте відро води в унітаз перед тим, як нанести на внутрішню поверхню засіб для чищення унітазів. Це дозволить змити унітаз, не викликаючи повторного наповнення чаші. Понижений рівень води дозволяє наносити засіб безпосередньо на чашу для глибшого очищення. Ви також можете вимкнути водяний клапан біля основи унітаза та змити воду, щоб спорожнити чашу. Щоб прискорити процес очищення, спорожніть чашу унітаза й додайте засіб для чищення, поки чекаєте, як дезінфікуючий засіб діє на сидіння, бачок і зовнішню поверхню. Коли ви закінчите витирати ці ділянки, засіб для чищення унітаза вже «попрацює». Вичистіть його туалетною щіткою, а потім змийте.

Під час чищення туалету бачок часто залишають поза увагою, що може призвести до накопичення іржі, плісняви, цвілі та інших забруднень всередині. Брудний зливний бачок може призвести до неприємного запаху у ванній кімнаті або навіть до пошкодження унітазу, тому краще очищати цю зону принаймні двічі на рік. Перед тим, як чистити внутрішню частину зливного бачка, спорожніть бачок від води, вимкнувши водяний клапан і повністю зливши воду. Потім наповніть бачок дистильованим білим оцтом до переливного клапана й залиште на 12 годин (або на ніч). Видаліть залишки засобу за допомогою щітки для чищення. Увімкніть клапан подачі води та змийте кілька разів, щоб промити та наповнити бачок.

Якщо ви не можете прожити 12 годин без відвідування туалету, змішайте оцет з харчовою содою та милом для додаткового очищення. Зливши воду з бачка, додайте в нього дві склянки оцту, одну склянку харчової соди та мильний розчин. За допомогою щітки перемішайте розчин і почистьте боки та дно. Залиште приблизно на 15 хвилин, потріть ще раз, потім увімкніть воду і змийте.

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