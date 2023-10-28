Страшнющі і смачнющі: готуємо на Хелловін «Відьмині пальці» і «Павучки»

В останній день жовтня у багатьох країнах світу відзначають Хелловін. В давнину кельти, а за ними й англо-сакси вірили, що з 31-го жовтня на 1-е листопада відкривався таємний перехід між літом та зимою, між життям та смертю. І щоб забезпечити собі захист від злих духів, які могли у ньому з'являтися, люди «маскувалися» під них, одягаючи чудернацькі речі та готуючи «страшні» страви.

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Крім традиційного гарбуза з вирізаними отворами-очами це можуть бути різні солодощі, пише дитячий портал pustunchik.ua.

Наприклад, «Відьмині пальці», які хоч трішки і моторошні на вигляд, але надзвичайно смачні.

Фото https://pustunchik.ua

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Інгредієнти: 250 г вершкового масла;

1 яйце;

1 ч. л. ванільного цукру;

2,5 склянки муки;

1 ч. л. солі;

Цілий мигдаль;

Півплитки шоколаду;

Варення. Приготування: РЕКЛАМА Змішуємо цукор, масло, яйце і ванільний цукор. Додаємо просіяну муку, сіль, замішуємо тісто і ставимо в холодильник на 30 хвилин.

Розділяємо тісто на невеликі шматки однакового розміру, з кожної частинки сформуємо ковбаску і робимо пальці. Ножем зробимо борозенки, імітуючи згини суглобів. Нігтями послугують горішки мигдалю.

Пальці запікаємо в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин.

Розтопленим шоколадом за допомогою кондитерського шприца наводимо контур навколо нігтя-мигдалю. Також для створення моторошнішого вигляду можна використати варення червоного кольору.

Ще одним хелловінівським частуванням може стати закуска «Павучки».

Фото https://pustunchik.ua

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Інгредієнти: 6 яєць;

50 г консервованої риби (тунець, сардина і т. д.);

2 ст. л. майонезу;

12 оливок. Приготування: Варені яйця розрізаємо навпіл і виймаємо жовтки.

Жовтки, сардину і майонез змішуємо до утворення однорідної маси. За смаком можна додати сіль, перець, нарізану цибулю. Цією сумішшю фаршируємо половинки яєць.

Оливки розрізаємо і формуємо павучків, які викладаються на кожну половинку яйця.

Про те, як на Хелловін приготувати «Очі вампіра» та Піцу-мумію, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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