28 жовтня 2023

- Ви вірите в Бога?

- Тобто? Що означає «Вірите в Бога»? А ви вірите в те, що навколо вас є повітря?

- Та тут і вірити не треба. Адже це очевидно, що повітря є.

- І чому ж ви такі впевнені в цьому?

- Це ж науковий факт…

- Тобто ви вірите у повітря тому, що хтось сказав, що воно є?

- Я це знаю, бо сам можу дихати.

- Добре… Ви, власне, вже відповіли на своє запитання.

- В якому сенсі?

- Уявіть собі, що люди раптом стали надто чутливими до денного світла та повністю перейшли на нічний спосіб життя. Виросло ціле покоління тих, хто ніколи не бачив сонячного світла. Але частина цих людей вірить у існування сонця тому, що так написано у старих книгах і чимало переказів розповідають про це. А інша частина людей знає, що сонце існує, тому що вони досить спостережливі для того, щоб постійно помічати сліди його присутності. Наприклад, у відображенні сонячного світла Місяцем або у багатьох рослин, які без сонячного світла просто не могли б існувати. Ось чому вірити і знати — дві великі різниці.

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А ви хіба ніколи раніше про це не замислювалися?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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