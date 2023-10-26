Де дивитись у прямому ефірі «Колос» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 12-го туру УПЛ

У суботу, 28 жовтня, чотирма матчами стартує 12-й тур чемпіонату України з футболу, у перенесеній зустрічі якого «Ворскла» поступилася вдома «Дніпру-1» (2:3).

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У Ковалівці зійдуться місцевий «Колос», який перервав на полі «Олександрії» свою безвиграшну серію (1:0), і «Динамо», яке примудрилося програти і «Поліссю» (2:3), і «Дніпру-1» (0:1).

У минулі роки колективу з Київської області двічі вдавалося відбирати очки у столичного гранда (2:2 — 2020-го та 0:0 — 2022-го), але поки що «Колос» динамівців не перемагав.

Ось і в майбутній зустрічі букмекери бачать фаворитом підопічних Мірчі Луческу, які надовго втратили свого лідера Андрія Ярмоленка. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Колоса» приймає з коефіцієнтом 6,20, на нічию — 4,20, на виграш «біло-синіх» — 1,60.

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Ще у трьох зустрічах ігрового дня у Кривому Розі відбудеться дніпропетровське дербі «Кривбас» — «Дніпро-1», «Зоря», матч якої у Лізі конференцій з «Маккабі» перенесено з 26 жовтня на 25 листопада, прийме на стадіоні «Лівий берег» під Києвом «Полісся», а на «Арені Львів» зіграють «Рух» та «Олександрія».

Ще три поєдинки туру заплановано на неділю, 29 жовтня. У дуелі аутсайдерів УПЛ зіграють «Минай» та «Верес», ЛНЗ у Черкасах поміряється силами з «Оболонню», яка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка України, а «Ворскла» у Полтаві спробує взяти три очки у протистоянні з «Металістом 1925».

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Зустріч «Чорноморця» та «Шахтаря», який уже з новим наставником Маріно Пушичем на тренерській лаві програв у Лізі чемпіонів «Барселоні» (1:2), перенесено на невизначений термін.

Чемпіонат України. 12-й тур

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28 жовтня (субота)

«Кривбас» — «Дніпро-1» 13:00 YouTube-канал ФК «Кривбас»

«Колос» — «Динамо» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Зоря» — «Полісся» 16:00 УНІАН

«Рух» — «Олександрія» 18:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»

29 жовтня (неділя)

«Минай» — «Верес» 13:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»

ЛНЗ — «Оболонь» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Ворскла» — «Металіст 1925» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

Становище команд:

1. «Кривбас» — 23 очки (11 матчів);

2. «Полісся» — 22 (11);

3. «Шахтар» — 21 (10);

4. «Дніпро-1» — 21 (10);

5. «Рух» — 19 (10);

6. «Чорноморець» — 19 (11);

7. «Динамо» — 15 (8);

8. «Колос» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 13 (11);

10. «Оболонь» — 12 (11);

11. «Металіст 1925» — 11 (10);

12. «Олександрія» — 9 (11);

13. «Зоря» — 9 (9);

14. ЛНЗ — 9 (11);

15. «Верес» — 6 (10);

16. «Минай» — 4 (11).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олег Кожушко («Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розірвав контракт з футболістом, який втік до росії.

Фото ФК «Динамо»

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