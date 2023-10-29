Намагайтеся не керувати думками: поради фахівців про те, як пережити розлучення

Багатьом жінкам важко довіряти своїй інтуїції під час і після розлучення. Це може бути пов'язано з тим, що вони не завершили відновлення після розставання з чоловіком. Було б корисно навчитися довіряти своїй інтуїції, щоб рухатися вперед з миром, упевненістю і ясністю, пише видання yourtango.com. Спробуйте різні методи, щоб увійти в контакт з собою і побачити, що працює, щоб допомогти вам почути і прислухатися до своєї інтуїції.

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Прислухайтеся до себе, звертаючи увагу на речі, які приходять до вас раптово, а іноді й без причини. Деякі люди отримують інтуїтивні повідомлення через образи, які «спливають» у їхній голові, в той час як інші можуть мати відчуття внизу живота або думки, які, здається, з'являються з нізвідки. Зверніть увагу на ці відчуття, образи чи думки. Вивчення того, як ваше тіло спілкується з вами, допоможе вам прислухатися до нього.

Ви можете медитувати, щоб побачити, в яку подорож вас хоче відправити ваш розум. Дозвольте своєму розуму блукати й намагайтеся не керувати думками чи образами у вашій голові. Знайдіть тихе місце, де можна посидіти кілька хвилин щодня і розслабитися. Зосередьтеся на чомусь невеликому, щоб побачити, які думки залишилися у вашій голові, або зосередьтеся на одній думці. Дізнайтеся, як зберігати спокій серед метушні.

Візьміть аркуш паперу та ручку і сядьте. Очистьте свій розум і нічого не обмірковуйте. Просто дозвольте своїй руці писати. Ваш розум, або інтуїція, допоможе вашій руці вивести все назовні. Коли рука перестане писати, займіться чимось іншим, наприклад, приготуйте вечерю, перекусіть або вийдіть на прогулянку. Перегляньте свої записи пізніше і подивіться, що підказує вам ваша інтуїція. Ведіть щоденник сновидінь, щоб краще зрозуміти, що саме намагається сказати ваша інтуїція.

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Звичайно, вам все одно доведеться думати про те, що ви говорите, перш ніж сказати, але кажіть те, що у вас на думці. Вам не потрібно бути грубим або докоряти, щоб випустити це назовні. Якщо ви триматимете свої думки та емоції в собі, це пригнічуватиме вашу інтуїцію і заважатиме вам жити вільно і мирно.

Задавайте собі маленькі питання, які не мають для вас великого значення. Зверніть увагу на те, як ваше тіло реагує на ці внутрішні питання. Відповіддю може бути інтуїція, думки, внутрішні розмови, символи або яскраві образи у вашій уяві. Це покаже вам, як ваше тіло та інтуїція спілкуються з вами.

Регулярно перевіряйте свою інтуїцію: можете проігнорувати її і подивитися, що станеться, або слідувати їй і подивитися, що станеться. Чи був у вас гарний день? Чи не поводилися всі навколо вас дивно? Чи здавалося, що все було «не так» або не на своєму місці? Наступного дня прослідкуйте за цим весь день. Чи все пройшло гладко? Чи було більше гармонії у вашому дні?

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Якщо щось всередені турбує вас, прислухайтеся. Наприклад, якщо ви постійно відчуваєте поколювання в одній частині тіла, зверніться до лікаря, щоб він перевірив це. Це може бути попередженням вашого тіла про те, що щось не так. З іншого боку, ви можете бути виснажені через стрес. Завжди краще перестрахуватися.

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