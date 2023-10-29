Салат з пекінської капусти, яблука та апельсину: ідеальний для вечері
Вечеря має бути легкою, проте смачною. А ще — корисною, багатою на вітаміни. Саме тому страви треба продумати заздалегідь, щоб для їх приготування мати потрібні продукти. Адже, мабуть, і з вами траплялось, що кулінарна ідея є, та бракує інгредієнтів для її втілення. Отож, планування — важлива річ на домашній кухні.
Рецептом вітамінного салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.
— Ситності цьому салату надають горішки, — говорить Анна Конда. — Смак його неймовірний. Рецепт сподобається особливо тим, хто хоче залишатися струнким.
Салат вітамінний з яблуком
- Пекінська капуста — 1 шт. (невеликого розміру)
- Яблуко — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Волоські горіхи — 4−5 шт.
- Сік лимону, сіль — на смак
- Оливкова олія.
Нарізаємо пекінську капусту, очищуємо від шкірки яблуко та апельсин й нарізаємо невеличкими шматочками. Додаємо до капусти.
Далі подрібнюємо горішки, солимо, додаємо лимонний сік та оливкову олію. Після чого перемішуємо всі інгредієнти.
Готово — можна смакувати!
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Фото з альбому Анни Конди57