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Салат з пекінської капусти, яблука та апельсину: ідеальний для вечері

22:31 31 жовтня 2023
Салат з капусти, яблука та апельсина

Вечеря має бути легкою, проте смачною. А ще — корисною, багатою на вітаміни. Саме тому страви треба продумати заздалегідь, щоб для їх приготування мати потрібні продукти. Адже, мабуть, і з вами траплялось, що кулінарна ідея є, та бракує інгредієнтів для її втілення. Отож, планування — важлива річ на домашній кухні.

Рецептом вітамінного салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

— Ситності цьому салату надають горішки, — говорить Анна Конда. — Смак його неймовірний. Рецепт сподобається особливо тим, хто хоче залишатися струнким.

Салат вітамінний з яблуком

  • Пекінська капуста — 1 шт. (невеликого розміру)
  • Яблуко — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Волоські горіхи — 4−5 шт.
  • Сік лимону, сіль — на смак
  • Оливкова олія.

Нарізаємо пекінську капусту, очищуємо від шкірки яблуко та апельсин й нарізаємо невеличкими шматочками. Додаємо до капусти.

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Далі подрібнюємо горішки, солимо, додаємо лимонний сік та оливкову олію. Після чого перемішуємо всі інгредієнти.

Готово — можна смакувати!

Анна Конда: «Ситності салату надають горішки»

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Тим, хто турбується про фігуру, радимо також приготувати салат із моркви, яблука та кураги.

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Фото з альбому Анни Конди

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