Сирні рогалики: приготуйте та поділіться рецептом із друзями

Є такі невигадливі рецепти, які спробуєш один раз, потім повертаєшся до них знову і знову, як, наприклад, смажені пиріжки з картоплею. Рецепт сирних рогаликів ви точно оціните за його простоту і підсумковий результат, ділиться кулінарка Марія Шпилик.

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Інгредієнти: 300 мл молока

2 яйця

4 ложки олії

70 г цукру

25 г дріжджів

0,5 ч. л. солі

200 г сиру кисломолочного

600 г борошна

Приготування:

В теплому молоці розчинити дріжджі. Додати все решта, розмішати ложкою. Тісто буде липке, так має бути. Лишити на годину підходити.

Стіл щедро присипати борошном. Викласти тісто, підмішувати борошном. Поділити на 8 частин, розкачати прямокутник, покласти начинку і закрутити рулети. Залишити на 20 хвилин, щоб підійшло. Тоді змастити розтопленим маслом. Посипати крихтою: 20 г масла 30 г борошна 30 г цукру перетерти.

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Випікати при 180 градусах 30−35 хвилин. Або до готовності.

Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепти страшнющих і смачнющих солодощів на Хелловін — «Відьмині пальці» і «Павучки».

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