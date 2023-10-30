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Сирні рогалики: приготуйте та поділіться рецептом із друзями

21:14 30 жовтня 2023
Сирні рогалики

Є такі невигадливі рецепти, які спробуєш один раз, потім повертаєшся до них знову і знову, як, наприклад, смажені пиріжки з картоплею. Рецепт сирних рогаликів ви точно оціните за його простоту і підсумковий результат, ділиться кулінарка Марія Шпилик.

Інгредієнти:

  • 300 мл молока
  • 2 яйця
  • 4 ложки олії
  • 70 г цукру
  • 25 г дріжджів
  • 0,5 ч. л. солі
  • 200 г сиру кисломолочного
  • 600 г борошна

Приготування:

В теплому молоці розчинити дріжджі. Додати все решта, розмішати ложкою. Тісто буде липке, так має бути. Лишити на годину підходити.

Стіл щедро присипати борошном. Викласти тісто, підмішувати борошном. Поділити на 8 частин, розкачати прямокутник, покласти начинку і закрутити рулети. Залишити на 20 хвилин, щоб підійшло. Тоді змастити розтопленим маслом. Посипати крихтою: 20 г масла 30 г борошна 30 г цукру перетерти.

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Випікати при 180 градусах 30−35 хвилин. Або до готовності.

Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепти страшнющих і смачнющих солодощів на Хелловін — «Відьмині пальці» і «Павучки».

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