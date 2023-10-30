Сирні рогалики: приготуйте та поділіться рецептом із друзями
Є такі невигадливі рецепти, які спробуєш один раз, потім повертаєшся до них знову і знову, як, наприклад, смажені пиріжки з картоплею. Рецепт сирних рогаликів ви точно оціните за його простоту і підсумковий результат, ділиться кулінарка Марія Шпилик.
Інгредієнти:
- 300 мл молока
- 2 яйця
- 4 ложки олії
- 70 г цукру
- 25 г дріжджів
- 0,5 ч. л. солі
- 200 г сиру кисломолочного
- 600 г борошна
Приготування:
В теплому молоці розчинити дріжджі. Додати все решта, розмішати ложкою. Тісто буде липке, так має бути. Лишити на годину підходити.
Стіл щедро присипати борошном. Викласти тісто, підмішувати борошном. Поділити на 8 частин, розкачати прямокутник, покласти начинку і закрутити рулети. Залишити на 20 хвилин, щоб підійшло. Тоді змастити розтопленим маслом. Посипати крихтою: 20 г масла 30 г борошна 30 г цукру перетерти.
Випікати при 180 градусах 30−35 хвилин. Або до готовності.
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