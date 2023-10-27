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Шоколадний брауні з горіхами: ідеально до філіжанки кави

20:15 29 жовтня 2023
Шоколадний брауні

Брауні — рецепт американської кухні. Вважається, що його придумали в Чикаго, він швидко завоював популярність, і його стали робити з різними добавками та начинками. Сьогодні можна зустріти багато варіацій цього смаколика, зокрема своїм рецептом улюбленого десерту поділився суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський. Дієтологиня Катерина Черкаська пропонує приготувати такий, який точно вам сподобається.

Інгредієнти:

  • шоколаду не менше 73% - 150 г
  • апельсин (цедра) — 2 ст. л.
  • пшеничне борошно — 60 г
  • цукор — 100 г
  • яйця — 3 шт.
  • какао-порошок — 10 г
  • вершкове масло 82,5% - 80 г
  • розпушувач — 5 г
  • волоські горіхи — 100 г
  • ванілін — на смак

Приготування:

Розтоплюємо шоколад з маслом на водяній бані. Яйця збиваємо з цукром до однорідної консистенції. З’єднуємо шоколадну та яєчні суміші, додаємо спеції та цедру апельсина. Гарно перемішуємо. Додаємо подрібнені горіхи.

Поєднуємо сухі інгредієнти і шоколадно-яєчну суміш. Перемішуємо всі інгредієнти.

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Переливаємо суміш у форму і випікаємо 35 хв при 180 градусах.

Скористуйтеся також рецептом оригінальних шоколадних кексів від Ектора Хіменеса Браво.

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