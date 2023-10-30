Картопляно-цибулевий крем-суп: новий смак осені

Крем-супи вирізняються ніжною консистенцією. Ласувати ними в холодний осінній день — райська насолода. До таких супів зазвичай подають грінки або тости.

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На перший погляд, здається, що приготування такого супу — процес довгий і нудний. Але це тільки здається. Раз приготувавши такий суп, будете це робити знову і знову. Крм-супи дуже популярні в меню ресторанів. То чому ж не приготувати такі ласощі в домашніх умовах?

Рецептом страви, яка сподобається і дорослим, і дітям, поділилася кулінар Ардія Діаманті.

- Цей суп легкий і водночас досить ситний, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте його гарячим. Як варіант подібний суп можна приготувати на курячому або овочевому бульйоні.

Овочевий крем-суп РЕКЛАМА Відварена картопля — 4 штуки

Відварена морква — 2 штуки

Відварена цибуля — 2 шт

Сіль

Чорний перець

Оливкова олія

Свіжа зелень (за смаком)

Відварені овочі пропустити через блендер, додавши картопляний відвар та оливкову олію, посолити і поперчити. Збити до однорідної консистенції. Подавати з грінками та свіжою зеленню — кропом або петрушкою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт французького цибулевого супу.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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