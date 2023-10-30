37.27 / 37.85 39.65 / 40.41
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Картопляно-цибулевий крем-суп: новий смак осені

22:31 3 листопада 2023
Картопляно-цибулевий крем-суп

Крем-супи вирізняються ніжною консистенцією. Ласувати ними в холодний осінній день — райська насолода. До таких супів зазвичай подають грінки або тости.

На перший погляд, здається, що приготування такого супу — процес довгий і нудний. Але це тільки здається. Раз приготувавши такий суп, будете це робити знову і знову. Крм-супи дуже популярні в меню ресторанів. То чому ж не приготувати такі ласощі в домашніх умовах?

Рецептом страви, яка сподобається і дорослим, і дітям, поділилася кулінар Ардія Діаманті.

- Цей суп легкий і водночас досить ситний, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте його гарячим. Як варіант подібний суп можна приготувати на курячому або овочевому бульйоні.

Овочевий крем-суп

РЕКЛАМА
  • Відварена картопля — 4 штуки
  • Відварена морква — 2 штуки
  • Відварена цибуля — 2 шт
  • Сіль
  • Чорний перець
  • Оливкова олія
  • Свіжа зелень (за смаком)

Відварені овочі пропустити через блендер, додавши картопляний відвар та оливкову олію, посолити і поперчити. Збити до однорідної консистенції. Подавати з грінками та свіжою зеленню — кропом або петрушкою.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт французького цибулевого супу.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

52

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Місяць

Терезам — прибуток та цінні подарунки, Тельцям та Овнам — корисні знайомства: гороскоп на 3 листопада 2023 року

Генеральна довіренність

«Можете залишитися ні з чим»: юристи попереджають покупців авто про нюанси генеральної довіреності

Генерал Залужний

Кількість призовників недостатня: Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні

Олег Протопопов

Помер дворазовий олімпійський чемпіон, який майже півстоліття тому втік із СРСР до Швейцарії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту