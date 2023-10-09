Крем-суп з селери, картоплі, моркви та цибулі-порей: приготуйте з задоволенням і насолодіться смаком

Кожну пору року треба зустрічати з любов'ю, а проводжати — з подякою. Це дуже смачний, легкий та корисний крем — суп, з легкою та ніжною структурою. Він сподобається з першої ложки. Готувати його дуже просто, а результат порадує вас і всю вашу родину, ділиться кулінарка Надія Сулиган, яка раніше радила приготувати щавлевий борщ з реберцями.

Інгредієнти: цибуля-порей,

морква — 3шт. (середнього розміру),

селера — 1шт.,

картопля — 2шт.,

олія для смаження, сіль за смаком

Приготування:

Всі овочі почистити та промити під проточною водою. Селеру та картоплю нарізати дрібним кубиком, цибулю-порей — кільцями, а моркву потерти на середню терку. У каструлю з товстим дном налити трішки олії і злегка обсмажити цибулю — порей, додати моркву, селеру і також трішечки протушкувати, періодично помішуючи. Можна додати шматочок вершкового масла.

До овочів обережно наливаємо воду, додаємо картоплю і доводимо масу до кипіння.

Готуємо овочі до м'якого стану на маленькому вогні. Картопля надає страві приємного смаку. Коли суп трішки охолоне, солимо до смаку, можна додати улюблені спеції. Збиваємо масу блендером до однорідної консистенції. За бажанням можна додати вершки. Наливаємо в тарілочку, прикрашаємо і смакуємо з задоволенням.

Нагадаємо рецепт гарбузового супу за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

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