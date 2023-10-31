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Просто та швидко: готуємо піцу на пательні

20:15 31 жовтня 2023
піца на сковороді

Нашвидкуруч, зі звичайних продуктів, смачно і просто! Піца на сковороді — найшвидша з усіх можливих! Не потрібно нічого вимішувати і розкачувати. Ідеальний сніданок для всієї родини, ділиться фудблогерка Мирослава Крутій. Нагадаємо ще один рецепт надшвидкої піци.

Тісто:

  • 150 г кефіру
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. олії
  • ¼ ч. л. солі
  • ½ ч. л. цукру
  • 4 ст. л. борошна
  • 1 неповна ч. л. розпушувачу

Приготування:

Усе перемішати вінчинком, додати борошно з розпушувачем. Тісто виходить як густа сметана, тому борошно додавайте поступово, тісто має ледь стікати з ложки.

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Пательню змазати злегка олією, викласти тісто і тоді увімкнути вогонь, накрити кришкою, через 5 хвилин корж за допомогою широкої лопатки перевернути. Слідкуйте щоб корж злегка підпікся, не підгорів, тому вогонь увімкніть середній. Змазати підпечену сторону томатним соусом+1 ст. л. майонезу, додати спеції, кукурудзу, кілька шматків ковбаси і сир. Знову накрити кришкою і готувати на повільному вогні 10 хвилин. От і смакота готова, зверху викласти руколу і можна смакувати.

Нагадаємо рецепт піци-мумії на Хелловін.

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