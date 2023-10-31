Просто та швидко: готуємо піцу на пательні

Нашвидкуруч, зі звичайних продуктів, смачно і просто! Піца на сковороді — найшвидша з усіх можливих! Не потрібно нічого вимішувати і розкачувати. Ідеальний сніданок для всієї родини, ділиться фудблогерка Мирослава Крутій. Нагадаємо ще один рецепт надшвидкої піци.

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Тісто: 150 г кефіру

1 яйце

1 ст. л. олії

¼ ч. л. солі

½ ч. л. цукру

4 ст. л. борошна

1 неповна ч. л. розпушувачу

Приготування:

Усе перемішати вінчинком, додати борошно з розпушувачем. Тісто виходить як густа сметана, тому борошно додавайте поступово, тісто має ледь стікати з ложки.

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Пательню змазати злегка олією, викласти тісто і тоді увімкнути вогонь, накрити кришкою, через 5 хвилин корж за допомогою широкої лопатки перевернути. Слідкуйте щоб корж злегка підпікся, не підгорів, тому вогонь увімкніть середній. Змазати підпечену сторону томатним соусом+1 ст. л. майонезу, додати спеції, кукурудзу, кілька шматків ковбаси і сир. Знову накрити кришкою і готувати на повільному вогні 10 хвилин. От і смакота готова, зверху викласти руколу і можна смакувати.

Нагадаємо рецепт піци-мумії на Хелловін.

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