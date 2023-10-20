Хіт жовтня — салат із тунцем і болгарським перцем: просто і смачно

Осінь — час теплих салатів. Вони вже з'явилися в меню практично всіх ресторанів. Але набагато дешевше приготувати таку страву в домашніх умовах. І якщо у вас є натхнення, зробіть це найближчими днями.

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Рецептом смачного теплого салату з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати теплий салат із картоплею, виноградом і цибулею.

- Дуже красивим вийде салат, якщо червоний болгарський перець наріжете соломкою, — каже Ардія Діаманті. — Консервований тунець раджу завжди мати на кухні. Він чудово доповнить салати з картоплею та буряком. Теплий салат гарний тим, що не лише смачний, а й ситний. Цей різновид салатів особливо затребуваний восени та взимку. Влітку теплі салати зі зрозумілих причин непопулярні.

Теплий салат із болгарським перцем і тунцем Тунець — баночка

Перець болгарський — 1 шт.

Рис — склянка

Цибуля червона ріпчаста -1 шт.

Оливкова олія — за смаком

Сік половинки лимона

Базилік — за смаком

Відварити рис. Додати тунець і болгарський перець із цибулею. Заправити оливковою олією з соком лимона. Доповнити салат свіжим базиліком.

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І смачного!

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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