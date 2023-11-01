Оджахурі — «найсімейніша страва» від блогерки-красуні з Грузії
Фудблогерка Тінатін Ломінадзе, яка розповідала як приготувати страву шкмерулі, яка підкорює своїм смаком, продовжує знайомити фоловерів з грузинською кухнею. Цього разу вона поділилася рецептом «найсімейнішої» страви — оджахурі.
«Багатьом дуже подобається ця страва, але приготувати вдома так, як у ресторані, не виходить. А тут все дуже просто — справа в тому, що основні два інгредієнти готуються окремо і змішуються тільки в кінці. Всі інгредієнти берете в актуальній для вас кількості» , — порадила вона.
Інгредієнти:
- Свинина — 1 кг;
- Картопля — 1 кг;
- Болгарський перець — 2шт.;
- Цибуля — 2 шт.;
- Часник — 3−6 зубчиків;
- Рослинна олія — 50 мл;
- Спеції — сіль, паприка, чорний перець, коріандр, хмелі сунелі.
Приготування:
- Картоплю очищаємо від шкірки, ріжемо, миємо і заливаємо окропом на пару хвилин.
- Змішуємо зі спеціями та олією, ставимо в духовку і смажимо до напівготовності.
- М'ясо рубаємо порційно, обсмажуємо до напівготовності, додаємо за бажанням болгарський перець та цибулю — тушкуємо м'ясо з овочами. Потім додаємо часник і все перемішуємо.
- Змішуємо м'ясо з картоплею і ставимо на 5 хвилин у духовку. Аромат смаженого м'яса, картоплі, часнику та спеції викличе апетит навіть у того, хто не дуже голодний.
Раніше відома українська кулінарка Оксана Вознюк розповіла, як приготувати страву грузинської кухні — пхали. За її словами, її можна готувати зі шпинату, бадилля буряків, кропиви, баклажанів, цвітної, савойської та синьої капусти.
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