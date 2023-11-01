Відчуйте аромати осені: готуємо яблучний пиріг з корицею
Саме час приготувати яблучний пиріг і смакувати його з чашечкою ароматного чаю, переглядаючи улюблений фільм. Часу та сил піде на нього не багато, а результат точно вас порадує, ділиться кулінарка Маріанна Ілавська. Якщо крихта для посипання пирога погано перетиратиметься, то треба буде додати 2−4 ложки борошна та знову перетерти.
Тісто
1. 280 г борошна
2. 1 ч. ложка розпушувача
3. 100 г мʼякого вершкового масла
4. 80 г цукру
5. щіпка солі
6. 1 яйце
Начинка
1. 5 великих яблук
2. 100 г цукру
3. 30 г вершкового масла
4. 0,5−1 ч. ложка кориці
Приготування
1. Яблука почистити, нарізати кубиками, посипати корицею.
2. Нагріти сковорідку, висипати цукор і розтопити його до карамельного кольору, додати масло і яблука. Готувати на середньому вогні, помішуючи, 5 хвилин.
3. Приготуємо тісто.
Яйце з цукром збити вінчиком, додати розм'якшене вершкове масло, сіль і перемішати.
Потім додати борошно та розпушувач, руками розтерти масу в крихту. 1/3 частину тіста (крихти) залишити для притрушування пирога, решту викласти у форму (22−24 см) і розподілити по формі, роблячи бортики.
4. Викласти яблучно-карамельну начинку у форму та зверху посипати крихтою (штрейзелем), що залишилася, щоб повністю накрити начинку.
5. Випікати при 180 градусах близько 30−40 хв.
А як приготувати медове печиво з прянощами, розповіла кулінарка Тетяна Петришина.
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