Відчуйте аромати осені: готуємо яблучний пиріг з корицею

Саме час приготувати яблучний пиріг і смакувати його з чашечкою ароматного чаю, переглядаючи улюблений фільм. Часу та сил піде на нього не багато, а результат точно вас порадує, ділиться кулінарка Маріанна Ілавська. Якщо крихта для посипання пирога погано перетиратиметься, то треба буде додати 2−4 ложки борошна та знову перетерти.

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Тісто

1. 280 г борошна

2. 1 ч. ложка розпушувача

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3. 100 г мʼякого вершкового масла

4. 80 г цукру

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5. щіпка солі

6. 1 яйце

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Начинка

1. 5 великих яблук

2. 100 г цукру

3. 30 г вершкового масла

4. 0,5−1 ч. ложка кориці

Приготування

1. Яблука почистити, нарізати кубиками, посипати корицею.

2. Нагріти сковорідку, висипати цукор і розтопити його до карамельного кольору, додати масло і яблука. Готувати на середньому вогні, помішуючи, 5 хвилин.

3. Приготуємо тісто.

Яйце з цукром збити вінчиком, додати розм'якшене вершкове масло, сіль і перемішати.

Потім додати борошно та розпушувач, руками розтерти масу в крихту. 1/3 частину тіста (крихти) залишити для притрушування пирога, решту викласти у форму (22−24 см) і розподілити по формі, роблячи бортики.

4. Викласти яблучно-карамельну начинку у форму та зверху посипати крихтою (штрейзелем), що залишилася, щоб повністю накрити начинку.

5. Випікати при 180 градусах близько 30−40 хв.

А як приготувати медове печиво з прянощами, розповіла кулінарка Тетяна Петришина.

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