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Здоров'я та медицина

Німіють руки: лікар пояснив, про що це говорить і що робити

21:30 3 листопада 2023
руки

Хоча при оніміннях інколи дійсно потрібно провести МРТ, в більшості випадків воно не допомагає в діагностиці. Основна причина пошкоджень нервів, через які ви відчуваєте оніміння, — це тунельні синдроми, пояснює лікар-невролог Давид Щербина.

«Кожен нерв виходить з хребтового каналу та йде далі вздовж різних м’язів, сухожилків та кісток до самих кінчиків пальців, його шлях між цих анатомічних структур ми називаємо тунелем. Звідси й назва — тунельні синдроми. Тобто пошкодження нерву у своєму анатомічному тунелі. Нерв може пошкоджуватись через тривалі незручні положення рук, у людей, що довго працюють за комп’ютером, також часто зустрічаються у велосипедистів, мотоциклістів… Тунельні синдроми можуть виникати через тривалу напружену роботу руками (візажисти, перукарі, стоматологи тощо). Невдале анатомічне положення нерву (що є вродженим фактором) також може бути чинником виникнення тунельних синдромів. Тому не завжди конкретні провокуючі фактори вдається виявити. Легкі пошкодження нерву провокують оніміння та легкі болі в ділянці іннервації. Важкі — викликають парез (порушення рухової функції).

Часто буває, що оніміння при тунельних синдромах турбує тільки уві сні, це пробуджує і заставляє змінювати положення руки. Найвідоміший тунельний синдром у світі — синдром карпального каналу. Цей стан характеризується пошкодженням серединного нерву під час його проходження через карпальний канал".

За словами лікаря, тунельні синдроми часто минають самі й не завжди потребують специфічного лікування, особливо, коли є зрозумілий провокуючий фактор, який можна усунути (тривала робота руками, опирання на руку під час роботи).

«Якщо оніміння не проходить, викликає слабкість в руці чи впливає на якість життя, тоді робимо ЕНМГ (золотий стандарт діагностики периферичних нервів). ЕНМГ дозволяє виявити, який саме нерв пошкоджений, в якому місці й наскільки сильно. В залежності від типу тунельного синдрому лікування може бути різним. Синдром карпального каналу лікується, наприклад, носінням ортезу, інʼєкціями глюкокортикоїдів або оперативним втручанням», — сказав лікар.

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Раніше лікар Давид Щербина розповідав про тривожно-депресивні розлади.

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