Поширеність тинітуса, бо ще так називають шум у вухах, від 10 до 19% серед дорослих. Відчуття шуму у вухах хронічно має приблизно кожна третя людина похилого віку. Чому так багато?

Мозок вміє адаптуватись і не помічати шум, якщо людина сама не акцентує на ньому свою увагу, інакше шум часто наростає. Причин насправді багато, окрім ЛОР-патологій, шум також можуть провокувати різні системні захворювання, що з вухом не пов’язані, наприклад, цукровий діабет, гіпертиреоз, дисфункція скронево-щелепного суглобу, анемія, гіпертонія, прийом деяких ліків тощо, пояснює лікар-невролог Давид Щербина, який раніше розповідав про панічні атаки.

«Однак найчастіші причини — це нейросенсорна втрата слуху, частий вплив шумів зовні (гудіння комп’ютера, мотора автомобіля), старіння або стрес. Базова діагностика на первинному етапі включає огляд ЛОРа, комплексну аудіометрію, імпедансометрію. При необхідності: загальний та біохімічний аналіз крові, МРТ мостомозжечкового кута мозку, вестибулометрію (за наявності запаморочень), консультація супутніх спеціалістів (невролог, стоматолог, кардіолог тощо)».

За словами невролога, не існує ефективних медикаментів від шуму в вухах. Чим більше акцентуєтесь на шумі — тим більше він посилюється.

«БАДи, ноотропи, масажі — неефективні. Когнітивно-поведінкова психотерапія має найбільший ступінь доказовості для лікування тинітусу. Якщо шум в голові виникає з відчуттям паніки, страху, тривоги, головного болю, апатії (а таких пацієнтів багато) — він майже завжди є результатом тривожно-депресивних станів. З віком у всіх погіршується слух, але шум у вухах не спричиняє втрати слуху. Хоча існує безліч станів, які можуть викликати або посилити тинітус, вкрай рідко він є симптомом серйозного захворювання».

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар лікаря про те, що допоможе вилікувати хвору спину.

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