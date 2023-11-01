Позбутися метеоризму допоможе сушена шкірка мандарина

Мандарин — універсальний фрукт серед цитрусових. Він приємний на смак, зміцнює нашу імунну систему та викликає усмішку на обличчях дітей, коли вони його чистять.

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«Мандарини не тільки смачні, але й багаті на вітаміни. Тут є вітамін С, який зміцнює нашу імунну систему, — говорить „ФАКТАМ“ травник Андрій Форсюк, який раніше розповідав про диво-рослину, що врятує від діареї. — Три-чотири мандарини вже покривають третину добової потреби у вітаміні С. Він підтримує засвоєння організмом заліза з їжі. Бета-каротин, що міститься в мандаринах, який організм перетворює на вітамін А, відповідає за помаранчевий колір фруктів. Що робить мандарин особливим, так це інгредієнт нобілетин. Вважається, що ця речовина підтримує та прискорює процеси спалювання жиру в організмі. Мандарин також містить кальцій — найпоширеніший елемент в організмі, який відповідає за стабільність і твердість кісток і зубів».

Для лікування гельмінтозу травник радить пити 3 мл мандаринового соку протягом 20 днів. При цьому пити його слід за 60 хвилин до їди в один і той же час.

«Для лікування кашлю або сильного болю в горлі використовують відвар з 10 подрібнених мандаринових шкірок і 200 мл гарячої води. Вказану кількість подрібнених кірок висипати в посудину, придатну для кип'ятіння, залити вказаною кількістю води й кип'ятити на повільному вогні протягом 7 хвилин. Після закипання накрити відвар кришкою та дати настоятися протягом 60 хвилин. Після закінчення зазначеного часу процідіть відвар і пийте по 4 мл 20 разів на день.

Позбутися метеоризму допомагає сушена шкірка мандарина. Подрібніть її зручним способом і приймайте по половині чайної ложки за 5−7 хвилин до їди. Настій з 20 г подрібненої мандаринової шкірки та 200 мл окропу може знизити рівень цукру в крові. Змішайте інгредієнти в термосі відповідного об'єму і настоюйте щонайменше 60 хвилин. Приймайте настій по 30 мл за 10 хвилин до їди", — радить травник.

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