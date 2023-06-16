Змеліть у кавомолці висушені квіти: ця диво-рослина врятує вас від діареї

В самий розпал літа пагорби вкриваються духмяним золотистим килимом. Це розквітає одна з найароматніших рослин — підмаренник справжній. Його ще називають медівником або медова трава. З лікувальною метою використовують свіжий сік і траву підмаренника. Зрізують верхівки стебел завдовжки 20—30 сантиметрів, в'яжуть у невеличкі снопики й розвішують для сушіння у провітрюваному приміщенні або в затінку на відкритому повітрі. Сухої трави виходить 20%. Висушену траву зберігають у добре закритих банках або бляшанках.

- Якщо маєте затримку сечовипускання, запаленні нирок в результаті переохолодження, раджу приготувати чай з підмаренника. На 250 мл води потрібно 2 ч.л. сухої трави, — розповів «ФАКТАМ» травник Андрій Форсюк, який раніше розповідав про лікувальні властивості череди. — Воду довести до кипіння, проварити сировину протягом 1 — 2 хвилин. Рекомендується випивати на добу по 2 — 3 склянки такого чаю. Можна використовувати зовнішньо, тоді потрібно на склянку води чайну ложку трави. Робіть таким чином компреси для лікування травматичних і термічних ушкоджень шкіри. При порушеннях в роботі ШКТ потрібно залити окропом (півлітра) в термосі 1 ст.л. трави підмаренника, настояти 4 години. Приймати до 4-х разів на добу, по 100 — 150 мл за раз.

У випадку діареї змолотіть у кавомолці висушені квіти підмаренника. Приймати по 2 грами.

Раніше «ФАКТИ» писали про найпоширеніші продукти, які провокують діарею.

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