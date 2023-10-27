2 листопада 2023

Еколог Джефф Подос з Університету Массачусетса в Амхерсті та орнітолог Маріо Кон-Хафт з Національного інституту дослідження Амазонії в Манаусі провели незвичайне дослідження, метою якого було з'ясувати, який із птахів видає найгучніші звуки.

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На підготовчому етапі вчені відібрали двох найбільш очевидних кандидатів: крикливу сорокопутову пиху (Lipaugus vociferans), яка раніше вважалася птахом з найбільш пронизливим криком, і одновусого дзвонаря (Procnias albus).

У ході самого експерименту дослідники заміряли гучність звуку, що видається 11 особинами, і тільки після цього вирішили назвати переможця. Ним виявився самець одновусого дзвонаря, який зміг видати звук у 125,4 децибелів! Пиха зі 116 децибелами залишилася на другому місці. Науковий звіт про це дослідження нещодавно було опубліковано в журналі Current Biology.

Декілька слів про переможця. Одновусий дзвонар відноситься до сімейства котингових гороб'ячих птахів. Цей дзвінкоголосий красень, як правило, важить не більше 250 грамів, але природа подбала про те, щоб все в ньому служило для створення гучних звуків: у птиці міцні м'язи живота і дзьоб, що широко відкривається.

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«Наявність такого широкого дзьоба допомагає анатомії цього птаха бути схожим на музичний інструмент», — стверджує Джефф Подос.

Вчені звернули увагу ще на що: якщо крикливі сорокопутові пихи нарощують потужність звуку поступово і найгучнішого звучання досягають в кінці «заспіву», то дзвонарям, на відміну від них, не вистачає повітря в легенях, і вони не можуть довго утримувати пікові значення гучності .

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І останнє: дзвонарі використовують свій рекордно гучний крик виключно у шлюбний період, коли самка знаходиться у безпосередній близькості від самця. Щоразу, як одновусі дзвонарі помічали самку, вони оберталися до неї і захоплено видавали неймовірно гучний крик. Самки, приголомшені таким захопленим вітанням, спочатку намагалися відскочити назад, але зовсім не збиралися відлітати і, залишаючись за кілька метрів від голосистих кавалерів, продовжували оцінювати їхні рідкісні таланти.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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