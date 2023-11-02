«Не дотримуєтесь режиму сну? Тоді буде боліти голова»: пояснює невролог

Головний біль напруги — найчастіший головний біль у світі. Кожен з нас, абсолютно 100% - хоч раз в житті його відчував. Він, на відміну від мігрені, є більш легким, тиснучим (ніби голова в тісному шоломі). Проте головний біль напруги не викликає нудоти, чутливості до світла чи шуму, і не посилюється від рухів, пояснює лікар-невролог Давид Щербина, який раніше розповідав про тривожно-депресивні розлади.

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«Найбільш розповсюджені причини — перевтома, пасивний спосіб життя і хто б міг подумати — стрес. Перше і головне — раджу відпочивати! Переключатись, займатись хобі, не працювати 24\7!

Я знаю, таке зараз життя, але дійсно величезна кількість пацієнтів має головний біль напруги тому, що намагається бути надлюдиною, працювати з ранку до ночі і зовсім не має ніякого відпочинку та часу для себе.

Потрібно займатись спортом. Повірте, перше, що треба додати в своє життя- це регулярні, повноцінні фізичні навантаження. Це дуже дієво!

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І тут важливо, обирайте той спорт, який приносить вам радість та задоволення, це може бути і плавання, і бокс, і тренажерний зал, і танці, і йога.



Спіть. Сиділи за комп’ютером чи в телефоні до пізньої ночі? Встали раніше, або пізніше ніж зазвичай? Не дотримуєтесь режиму сну? Тоді буде боліти голова. Спати треба за режимом, організм звикає до цього і адаптується, якщо ви сьогодні лягаєте об 23.00, а завтра о 2.00 — не дивуйтесь появі головного болю".

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Як і сон, прийом їжі має бути за графіком. Запрацювалися і не поїли вчасно? Впав рівень глюкози? Ви поступово станете більш тривожним і знервованим, збільшиться активність симпатоадреналової системи, через що може виникнути головний біль.

«Модифікували всі фактори, а головний біль все одно турбує? Тоді питання до вашого рівня стресу. Головний біль напруги часто супроводжують депресивні та тривожні розлади, які і потрібно лікувати в таких випадках».

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