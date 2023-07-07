Не всі люди потребують лікування: лікар про панічні атаки

Якщо у вас в житті сталась панічна атака, або їх було декілька за життя, і вас більше нічого не турбує — ви здорові. Панічна атака інколи на фоні втоми, стресу, недосипу, міцної кави, або комбінації цих причин — може статися у будь кого. Відпочиньте, сходіть погуляйте, візьміть вихідний, не треба купувати книжки про боротьбу з панічними атаками, не треба бігти до лікаря, не треба думати і переживати про це, впевнений лікар-невролог Давид Щербина, який раніше розповідав про те, як розпізнати інсульт.

«Якщо ж панічні атаки повторюються протягом місяця, або більше, та супроводжуються небезпечною поведінкою, униканням, страхом за своє життя та здоров’я — звертайтесь до лікаря. Не всі люди потребують лікування. Інколи бувають випадки, коли пацієнту достатньо пояснити: що це просто панічна атака (а не серцевий напад, як багато хто думає), що вона не несе загрози життю, що він не помре і це не шизофренія. Що не можна уникати місць та обставин де вона сталась, що не можна застосовувати безпечну поведінку (міряти тиск, пульс та носити з собою таблетки) — і пацієнт може вийти після консультації здоровим і без нападів. Але частіше всього пацієнти звертаються після десятків попередніх консультацій, де вони обстежували судини шиї, робили МРТ всього тіла, здавали купу аналізів та пили багато ліків, такі пацієнти часто мають супутньо не тільки панічний розлад з агорафобією, а вже й депресію або генералізовану тривогу, і тоді однією розмовою не обійтись».

За словами лікаря, основних способів лікування два — це медикаментозне лікування та когнітивно-поведінкова терапія (КПТ психотерапія).

«І перший і другий спосіб — однаково дієві. Тому вибір між двома методиками залежить від: можливостей пацієнта (психотерапія зазвичай дорожча) та бажання пацієнта (дехто не хоче займатись психотерапією і скептично до неї налаштований. Також від важкості стану та супутніх хвороб. Якщо, наприклад, пацієнтка вагітна або має протипоказання до медикаментів — ми намагаємось обирати психотерапію, або ж якщо стан помірний чи важкий, з супутніми іншими психічними розладами та купою скарг — радимо починати медикаменти і по можливості додати психотерапію пізніше). Вибір з чого почати — це завжди особистий вибір лікаря та пацієнта».

Раніше «ФАКТИ» публікували розмову з психологом Світланою Чуніхіною: як продовжувати жити, коли весь світ злетів з котушок.

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