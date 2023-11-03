Боремося з фітофторою на дачній ділянці: три способи знезаразити землю, щоб не постраждав майбутній урожай
Якщо минулого сезону овочі на грядках перехворіли на фітофтороз, з яким борються як «хімією», так і «народними засобами, то до нового сезону грунт потрібно обов'язково знезаразити.
Автори каналу «Ідеї для дачі та будинку» називають кілька ефективних способів.
По-перше, обробка землі окропом. Такий спосіб боротьби з мікроорганізмами можна застосовувати на невеликих грядках, так як процедура ця досить трудомістка. Ηа 1 кв. м грунту необхідно від 1 до 2 відер крутого окропу. Потім землю потрібно накрити чорною плівкою на кілька діб.
По-друге, можна використовувати розчин марганцівки. Для цього 5 г марганцівки розчиняють у 10 літрах гарячої води і поливають заражену ділянку. Однак потрібно враховувати те, що разом з шкідниками загинуть і корисні мікроорганізми.
По-третє, обробіток грунту розчином мідного купоросу. 1 столову ложку препарату розводять у 10 літрів води і рясно поливають заражену грядку.
Досвідчені городники також радять восени очистити ділянку від бур'янів, сухого бадилля, плодів та іншого сміття. Також необхідно перекопати грядки та внести осінні добрива.
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