Дуже смачний та корисний бутерброд: скуштуйте — не пошкодуєте

Хто ж не вміє приготувати бутерброд? Про це, напевно, багато хто подумав. Але бутерброди бувають різні. Одна справа — покласти на хліб скибочку сиру або шматочок ковбаси, інша — підійти креативно. Дуже смачні та ситні бутерброди виходять з авокадо. Його м'якоть має приємний свіжий смак. Важливо, щоб авокадо був стиглим. Рецептом чудового бутерброда з авокадо та яйцем поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати соковиті рибні котлети, які просто тануть у роті.

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— Щоб м'якоть авокадо не потемнішала, збризніть її лимонним соком, — радить Елла Іванова. — Хліб для бутерброда виберіть якісний — свіжий та ароматний.

Бутерброд з авокадо та вареним яйцем Цільнозерновий хліб 1 авокадо РЕКЛАМА Сіль Лимонний сік Перець РЕКЛАМА 1 варене яйце Оливкова олія та зелень (до смаку) РЕКЛАМА На скибочку хліба чайною ложечкою викласти м'якоть авокадо, збризнути її соком лимона і трохи посолити. Зверху натерти яйце. Збризнути оливковою олією. Доповнити свіжомеленим перцем. Прикрасити свіжою зеленню — наприклад, петрушки, кропу, кінзи, базиліка або руколи. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом смажених пиріжків із картоплею.

Фото з альбому Елли Іванової

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