Сезон грибів в розпалі: готуємо смачний та запашний суп

Ніжний, ароматний, ситний суп з грибами! Вони роблять його поживним, а йогурт надає особливої вершковості. Такий суп сподобається найвибагливішому гурману, а приготувати його легко й просто, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше радила приготувати кукурудзяну кашу з грибами та фетою.

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Інгредієнти:

гриби — 100 г

морква — 30 г

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цибуля — 20 г

часник — 1 зубчик

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йогурт густий — 2 ст. ложки

картопля — 50 г

зелень і спеції — до смаку

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Приготування

Нарізуємо всі інгредієнти довільними шматочками, заливаємо водою та ставимо варити суп. Після закипання варимо ще 5−10 хвилин. Потім додаємо йогурт, перемішуємо, додаємо спеції та готуємо до закипання. Готовий суп перебиваємо блендером. Посипаємо зеленню, також можна додати сухарики або чипси з лаваша.

Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом грибного масла.

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