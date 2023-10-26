Сезон грибів в розпалі: готуємо смачний та запашний суп
Ніжний, ароматний, ситний суп з грибами! Вони роблять його поживним, а йогурт надає особливої вершковості. Такий суп сподобається найвибагливішому гурману, а приготувати його легко й просто, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше радила приготувати кукурудзяну кашу з грибами та фетою.
Інгредієнти:
гриби — 100 г
морква — 30 г
цибуля — 20 г
часник — 1 зубчик
йогурт густий — 2 ст. ложки
картопля — 50 г
зелень і спеції — до смаку
Приготування
Нарізуємо всі інгредієнти довільними шматочками, заливаємо водою та ставимо варити суп. Після закипання варимо ще 5−10 хвилин. Потім додаємо йогурт, перемішуємо, додаємо спеції та готуємо до закипання. Готовий суп перебиваємо блендером. Посипаємо зеленню, також можна додати сухарики або чипси з лаваша.
Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом грибного масла.
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