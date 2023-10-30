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Рибні котлети із щуки: відмінний результат гарантовано

22:31 2 листопада 2023
Рибні котлети

Хто ж не любить ніжні соковиті рибні котлети, які просто тануть у роті? Тільки багато хто думає, що приготувати їх складно, та й часу це займе багато. Але це не так.

Рецептом поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Усі її рецепти перевірені на практиці, що дуже важливо. Адже це гарантія того, що якщо їм слідувати з точністю, то й результат буде відмінний.

— Готуємо смачні рибні котлети, — каже Елла Іванова. — Наприклад, я взяла для цього щуку. Котлети виходять дуже смачні та ніжні.

Рибні котлети

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  • 1 щука
  • 1 булочка
  • Сіль (на смак)
  • Суміш перців — білий та чорний (на смак)
  • 1 жовток
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 50 г вершкового масла

Цибулю і часник трохи обсмажуємо на олії.

Булочку замочуємо у воді.

Філе щуки та інші інгредієнти добре подрібнюємо у м'ясорубці або збиваємо у блендері. Потім додаємо жовток. Перемішуємо. Накриваємо плівкою — і хвилин на 20 ставимо в холодильник.

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Панірую рибні котлети тільки в борошні.

Після обсмажування ставлю в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15−20 хвилин. Не накриваю.

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Смачного!

Радимо також приготувати хіт жовтня — вітамінний салат, який готується швидко та просто.

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Фото з альбому Елли Іванової

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