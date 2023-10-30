Рибні котлети із щуки: відмінний результат гарантовано

Хто ж не любить ніжні соковиті рибні котлети, які просто тануть у роті? Тільки багато хто думає, що приготувати їх складно, та й часу це займе багато. Але це не так.

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Рецептом поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Усі її рецепти перевірені на практиці, що дуже важливо. Адже це гарантія того, що якщо їм слідувати з точністю, то й результат буде відмінний.

— Готуємо смачні рибні котлети, — каже Елла Іванова. — Наприклад, я взяла для цього щуку. Котлети виходять дуже смачні та ніжні.

Рибні котлети

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1 щука

1 булочка

Сіль (на смак)

Суміш перців — білий та чорний (на смак)

1 жовток

1 цибулина

1 зубчик часнику

50 г вершкового масла

Цибулю і часник трохи обсмажуємо на олії.

Булочку замочуємо у воді.

Філе щуки та інші інгредієнти добре подрібнюємо у м'ясорубці або збиваємо у блендері. Потім додаємо жовток. Перемішуємо. Накриваємо плівкою — і хвилин на 20 ставимо в холодильник.

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Панірую рибні котлети тільки в борошні.

Після обсмажування ставлю в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15−20 хвилин. Не накриваю.

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Смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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