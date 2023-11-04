Вибір любителів свободи руху: названі ТОП-5 доступних авто на «механіці»
Помітною тенденцією на ведучих автомобільних ринках світу стало збільшення продажу автомобілів з механічною коробкою перемикання передач (МКПП), які роком раніше деякі виробники збиралися «списувати» як анахронізм.
Опит водіїв показав, що для багатьох автолюбителів перемикання передач по своєму вибору і, відповідно, свободи руху й контроль над машиною, як і раніше, важливі, їх не може замінити «автомат».
Крім того, попри зручність автоматичного перемикання передач у пробках, на звивистій дорозі в горах або треку справжні драйвери віддають перевагу «механіці».
Таким чином, надійність і невибагливість механічних коробок передач позитивно впливають на ціну та споживчі характеристики машин, ними укомплектованих, пише «РБК-Україна».
Видання склало список з п'яти доступних авто на «механіці».
Volkswagen Golf IV/ $ 2 650 — 7 500
Хрестоматійний сімейний хетчбек на початку 2000-х офіційно продавався в Україні, але лише тепер він став фінансово доступним для пересічного автомобіліста. Також чимало їх останніми роками завезено з-за кордону. Якісний і практичний автомобіль, добре пристосований для не дуже рівних українських шляхів. Має широку моторну лінійку, яка складається ще з олдскульних повнолітражних агрегатів, здебільшого атмосферних — довговічних та витривалих.
Трансмісія як механічна так і автоматична. На жаль, саме «механіка» стала одним з найслабкіших місць четвертого «Гольфа» — на молодих машинах вона часто виходила з ладу раніше АКП. Але в наш час, коли майже усім «четвіркам» вже виповнилося двадцять років, чесноти обох трансмісій зрівнялися.
По-перше, «механіки» на ринку незрівнянно більше, а по-друге, ремонтувати її в рази дешевше, ніж «автомати», серед яких на третьому десятку років «живі» екземпляри знайти непросто.
Daewoo Lanos. $ 2 000 — 5 000
Один з найбільш вдалих автомобілів в історії України. Проста і одночасно актуальна для свого часу конструкція усіх вузлів і систем не має слабких місць і хронічних вад. Як на сьогодні, застарілим можна вважати хіба що кузов з його низьким дахом і обмеженим внутрішнім простором.
Модель була всесвітньою, але в нашій країні був свій і цілком достатній вибір двигунів — щоправда, лише бензинових, від 1,3 до 1,6 л. На ринку велика кількість машин має ГБО, що є великим плюсом. Щодо трансмісії: «автоматів» дуже мало, корейська МКП моторів 1,5 л і 1,6 л просто бездоганна, а мелітопільска «п'ятиступка» від двигуна 1,3 л часто ламається і не дуже приємна при перемиканнях.
Renault Logan I. $ 2 500 — 7 000
Машина, створена для небагатих країн з відповідним підходом до конструювання та дизайну. Відносно України маркетологи вгадали: «Логан» за популярністю впритул наблизився до «Ланоса». Утримувати машину недорого, вона містка і безвідмовна. Є змога придбати дизельну модифікацію, причому вельми економічну. З мінусів — простуватий інтер’єр, слабка шумоізоляція і неідеальна керованість при маневруванні на швидкості. Автоматичної коробки передач не передбачено, натомість «механіка» вважається безпроблемною.
Skoda Octavia I. $ 2 500 — 9 200
Одна з найпопулярніших європейських іномарок в країні завоювала серця споживачів поєднанням якості, доступності, практичності і добротності у кожній дрібниці. Перша «Октавія» мала такий попит, що її виробництво не припинили навіть після появи у 2004 р. машини другої генерації. Зараз випускається вже четверте покоління моделі, але перше все ще має активний попит.
В основі моделі — агрегати вищезгаданого Golf IV та інших моделей концерну VAG, тому і нюанси утримання приблизно ті самі. Важлива відмінність від більшості інших машин у нашій добірці — можливість вибирати не лише між бензиновими і дизельними версіями, а й між кількома доволі різноманітними комплектаціями. За бажання можна знайти також модифікацію з приводом на всі чотири колеса
Daewoo/Chevrolet Aveo. $ 1 900 — 10 000
Ця модель, будучи спадкоємцем «Ланоса» у модельній лінійці General Motors, ідеологічно є його більш свіжою реінкарнацією. За винятком того, що Aveo таки менш міцний і менш витривалий, оскільки опинився в нижчому В-класі. В салоні у молодшого брата більш шуму, а під капотом найчастіше — то самий мегапопулярний і вічний 1,5-літровий силовий агрегат, що й у старшого.
Відповідно, МКП «Авео» так само безпроблемна, але з іншого боку, цю модель простіше знайти у комплектації з «автоматом». На вторинному ринку представлені Aveo двох поколінь, причому під брендами Daewoo, Chevrolet і ЗАЗ та під іменами Aveo, Kalos і Vida.
Як відомо, механічна коробка передач — найпростіша з усіх трансмісій, але насправді далеко не завжди вона виявляється надійнішою за «автомат». По-перше, бувають невдалі моделі МКП, а по-друге, попередній власник міг банально «вбити» коробку нещадною експлуатацією. Тому при виборі вживаного авто треба перевіряти навіть ті агрегати, які мають добру репутацію в колах автомобілістів.
Є ще один важливий нюанс. Заводські інструкції більшості автомобілів заявляють, що масло в МКП не вимагає заміни до кінця життя машини. Але майстри-коробочники кажуть, що для довгої служби агрегата масло потрібно міняти.
Раніше «ФАКТИ» звертали увагу на ще один цікавий нюанс у експлуатації автомобіля: виявляється, водіям взимку бажано переходити з бензину марки А95 на А92 — і не лише заради економії.26