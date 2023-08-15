Після того, як відома кулінарка Оксана Дорош поділилася секретом приготування італійського супу, Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» розповів, як приготувати курячий суп з лимоном.

«Ситний, наваристий і ароматний! Із секретною заправкою! Суп курячий з лимоном — це популярна страва португальської кухні. Робиться він досить просто, а виходить дуже смачним і пікантним. Ця перша страва чудово урізноманітнює повсякденне меню. Спробуйте!» — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Інгредієнти: - Курка — 600 г

- Лимони — 1 шт.

- Цибуля ріпчаста — 1 шт.

- Петрушка — 20 г

- М'ята — 20 г

- Рис (або паста орзо) — 150 г

- Стебло селери — 1 шт.

- Оливкова олія — 2 стол. л.

- Перець чилі — 1 шт.

- Сіль — за смаком

- Перець чорний мелений — за смаком

- Вода — 2 л Спосіб приготування: 1. Підготуйте продукти за списком. Курку краще брати охолоджену і бажано, щоб це була не куряча грудка, а, наприклад, ніжки, стегенця або крильця, тоді суп вийде наваристішим. Замість оливкової олії можете взяти соняшникову, рис можна замінити пастою орзо.

2. Візьміть лимон, гарненько вимийте його за допомогою мийного засобу для фруктів або ошпарте окропом, обсушіть. Зніміть із лимона цедру за допомогою терки, лимон, що залишився, відкладіть убік, він знадобиться пізніше.

3. Курку добре промийте та викладіть у каструлю для варіння супу. Вимийте всю зелень і овочі, наріжте середніми шматочками селеру і перець чилі, цибулю очистіть і розріжте на 4 частини. Покладіть усе в каструлю, додайте половину м'яти, петрушку і цедру лимона.

4. Залийте вміст каструлі водою і поставте варитися на плиту. Варіть приблизно годину до готовності курки, не забувайте знімати пінку, що утворилася.

5. Коли курка звариться, витягніть її, бульйон процідіть через складену в кілька шарів марлю або чистий кухонний рушник. Це потрібно для того, щоб бульйон був чистий і красивий. Усі овочі та зелень, що залишилися від бульйону, нам не знадобляться. Посоліть бульйон, додайте оливкову олію для запаху і чорний мелений перець, знову поставте на плиту, коли бульйон закипить, викладіть у каструлю рис.

6. Розберіть м'ясо курки, прибравши кісточки та шкурки.

7. Викладіть шматочки курки в суп і варіть разом із рисом до його готовності, приблизно 10−15 хвилин. Видавіть із лимона сік і наприкінці варіння додайте бажану кількість лимонного соку в бульйон, пробуючи суп на смак.

8. Половину м'яти, що залишилася, дрібно нарубайте ножем.

9. Додайте м'яту в суп після його готовності. Готовий курячий суп із рисом і лимоном подавайте в гарячому вигляді, розливши по тарілках. За бажання посипте нарізаною зеленню і прикрасьте шматочком лимона. Смачного!

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