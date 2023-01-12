Це щось неймовірне: готуємо «сватівський» борщ

Він — один із найсмачніших символів української кухні. Існує понад півсотні рецептів дуже цікавих автентичних українських борщів. Ця страва — одна з основ традиційної української кухні. Окрім класичного його рецепта, у кожному регіоні України є свій фірмовий рецепт, кулінарка Світлана Юрченко поділилась таким, який готують на Слобожанщині.

Інгредієнти: (на каструлю 4л): Бульйон: 2,5 л води

1 морква

1 цибулина

3−4 шт перець чорний горошком

2 шт. перець духмяний

сіль

350−400 г свинячих реберців (або м’ясо качки, або гуски чи півня) Борщ: 350 г капусти білокачанної

4 шт. картоплі (400−450 г)

1 шт. моркви (150 г)

1 шт. цибулі (150 г)

1 шт. буряка червоного (150−170г)

1 шт. перця солодкого (болгарського)

1 л томату домашнього

2 шт. лаврового листа

пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля)

2−3 зубчики часнику

1 ч.л. паприки

1 ч.л. суміші перців

0,5 ч.л. перцю чилі

1 ч. л. цукру

сіль за смаком

2 ст. л. смальцю (або олії 50мл)

Приготування:

Підготовлене м’ясо заливаємо водою. Знімаємо піну та додаємо розрізану на чотири частини морквину, розрізану навпіл цибулину, солимо та варимо 1,5 години на малому вогні. Додаємо перець горошком і варимо ще 30 хв (разом десь дві години). Проціджуємо через густе сито, овочі викидаємо, м’ясо знімаємо з кісточок, нарізаємо шматочками, відкладаємо в мисочку.

В киплячий бульйон (2 л) додаємо одну картоплину (розрізану на 4 частини). Цибулю ріжемо дрібним кубиком, моркву і буряк тоненькою соломкою. На розігріту пательню кладемо смалець (або олію) та нарізані овочі, гарно підсмажуємо на середньому вогні. Додаємо томат, цукор і тушкуємо. Дістаємо з бульйону картоплину, розрізану на 4 частини, вилкою розминаємо і повертаємо назад до бульйону. Додаємо готову засмажку, хай покипить 5−7хв + відварене м’ясо. Додаємо нарізану соломкою капусту та болгарський перець, мілко нарізаний часник, лавровий листок, суміш перців, паприку, чилі (за бажанням). Кипить ще 3−5хвилин, кладемо нарізану зелень, вимикаємо.

Капуста повинна бути al dente. За бажанням можна в кінці заправити борщ розтертим в ступі старим салом з часником.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО визнала знамениту українську страву надбанням людства.

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