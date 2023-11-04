«Колос» після нічиєї з «Динамо» врятував гру на полі новачка УПЛ: відеоогляд матчу
У суботу, 4 листопада, поєдинком у Черкасах продовжилася програма 13-го туру української прем'єр-ліги. Нагадаємо, що напередодні «Динамо» програло «Шахтарю» (0:1), що призвело до відставки головного тренера киян Мірчі Луческу.
Чемпіонат України. 13-й тур
4 листопада (субота)
ЛНЗ (Черкаси) — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Шестаков, 20 — Мілько, 79, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.
І господарі, і гості підійшли до поєдинку, який через повітряну тривогу почався із запізненням у 2 години та 45 хвилин, у піднесеному настрої. Ще б! Підопічні Олега Дулуба у минулому турі розгромили «Оболонь», а команда Ярослава Вишняка змогла відібрати очки у «Динамо».
У очному протистоянні ЛНЗ довгий час вів у рахунку завдяки точному удару Сергія Шестакова (нагадаємо, його рідний брат Михайло грає за «Верес»), але наприкінці поєдинку колектив з Ковалівки зусиллями 37-річного Мілька реалізував пенальті та врятував гру.
До речі, безпрограшна серія «Колоса» в УПЛ зросла до семи зустрічей. Шість з цих матчів команда з Київської області завершила внічию.
3 листопада (п'ятниця)
«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Зубков, 53). Юніорські склади — 2:0.
Становище команд:
1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);
2. «Полісся» — 25 (12);
3. «Шахтар» — 24 (11);
4. «Дніпро-1» — 24 (12);
5. «Рух» — 20 (12);
6. «Чорноморець» — 19 (11);
7. «Колос» — 17 (13);
8. «Динамо» — 16 (10);
9. «Ворскла» — 14 (12);
10. ЛНЗ — 13 (13);
11. «Металіст 1925» — 12 (11);
12. «Оболонь» — 12 (12);
13. «Олександрія» — 10 (12);
14. «Зоря» — 9 (10);
15. «Верес» — 7 (11);
16. «Минай» — 5 (12).
Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).
Також у рамках 13-го туру будуть зіграні матчі: «Минай» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Чорноморець», «Верес» — «Зоря» (5 листопада); «Кривбас» — «Полісся», «Дніпро-1» — «Олександрія», «Рух» — «Оболонь» (6 листопада).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександра Шовковського призначено виконувачем обов'язків головного тренера «Динамо».
Фото ФК ЛНЗ26