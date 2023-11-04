«Колос» після нічиєї з «Динамо» врятував гру на полі новачка УПЛ: відеоогляд матчу

У суботу, 4 листопада, поєдинком у Черкасах продовжилася програма 13-го туру української прем'єр-ліги. Нагадаємо, що напередодні «Динамо» програло «Шахтарю» (0:1), що призвело до відставки головного тренера киян Мірчі Луческу.

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Чемпіонат України. 13-й тур

4 листопада (субота)

ЛНЗ (Черкаси) — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Шестаков, 20 — Мілько, 79, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

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І господарі, і гості підійшли до поєдинку, який через повітряну тривогу почався із запізненням у 2 години та 45 хвилин, у піднесеному настрої. Ще б! Підопічні Олега Дулуба у минулому турі розгромили «Оболонь», а команда Ярослава Вишняка змогла відібрати очки у «Динамо».

У очному протистоянні ЛНЗ довгий час вів у рахунку завдяки точному удару Сергія Шестакова (нагадаємо, його рідний брат Михайло грає за «Верес»), але наприкінці поєдинку колектив з Ковалівки зусиллями 37-річного Мілька реалізував пенальті та врятував гру.

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До речі, безпрограшна серія «Колоса» в УПЛ зросла до семи зустрічей. Шість з цих матчів команда з Київської області завершила внічию.

3 листопада (п'ятниця)

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«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Зубков, 53). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:



1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);

2. «Полісся» — 25 (12);

3. «Шахтар» — 24 (11);

4. «Дніпро-1» — 24 (12);

5. «Рух» — 20 (12);

6. «Чорноморець» — 19 (11);

7. «Колос» — 17 (13);

8. «Динамо» — 16 (10);

9. «Ворскла» — 14 (12);

10. ЛНЗ — 13 (13);

11. «Металіст 1925» — 12 (11);

12. «Оболонь» — 12 (12);

13. «Олександрія» — 10 (12);

14. «Зоря» — 9 (10);

15. «Верес» — 7 (11);

16. «Минай» — 5 (12).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

Також у рамках 13-го туру будуть зіграні матчі: «Минай» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Чорноморець», «Верес» — «Зоря» (5 листопада); «Кривбас» — «Полісся», «Дніпро-1» — «Олександрія», «Рух» — «Оболонь» (6 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександра Шовковського призначено виконувачем обов'язків головного тренера «Динамо».

Фото ФК ЛНЗ

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