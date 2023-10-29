Курйозний порятунок «Ворскли» та розгромна перемога новачка УПЛ: відеоогляди матчів 12-го туру

У неділю, 29 жовтня, у Минаї, Черкасах та Полтаві відбулися ще три матчі 12-го туру української прем'єр-ліги (зустріч між «Чорноморцем» та «Шахтарем», який програв у Лізі чемпіонів «Барселоні», перенесено на невизначений термін).

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Чемпіонат України. 12-й тур

29 жовтня (неділя)

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:2 (Корнієнко, 47, Нестеренко, 82 — Сидоров, 17, Фарина, 78). Юніорські склади — 5:2.

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Команда Віктора Скрипника, яка не так давно перемагала «Шахтар», після двох поспіль домашніх поразок у чемпіонаті країни (від «Полісся» — 0:3 і від «Дніпра-1» — 2:3) ризикувала зазнати третьої невдачі в рідній Полтаві. «Ворскла» програла харків'янам перший тайм, одразу після перерви зусиллями Корнієнка змогла відігратися, але все ж таки на 78-й хвилині Фарина знову вивів «Металіст 1925» вперед. Щоправда, харків'яни втратили першу за п'ять матчів перемогу через грубу помилку свого голкіпера Мозиля, який примудрився закинути м'яч у свої ворота після «радіокерованого» навісу Нестеренка.

«Минай» — «Верес» (Рівне) — 0:0. На 90+1-й хвилині вилучено В. Шарая («Верес»). Юніорські склади — 0:0.

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За словами одного з гравців «Вереса», зустріч між аутсайдерами УПЛ була не за шість, а навіть за дев'ять очок. Але зрештою і підопічні Володимира Шарана, і хлопці Сергія Лавриненка задовольнялися одним пунктом. Хоча значно більше гольових моментів створили рівняни. Втім, уже в компенсований арбітром час, коли гості після спірного вилучення з поля Владислава Шарая залишились у меншості, свою першу перемогу у сезоні міг вирвати «Минай». Не склалось.

ЛНЗ (Черкаси) — «Оболонь» (Київ) — 3:0 (Ковальов, 30, Шестаков, 56, Наумець, 89). Юніорські склади — 2:2.

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Команда Олега Дулуба у 70-му матчі свого наставника в прем'єр-лізі приємно здивувала своїх уболівальників, розгромивши у Черкасах «Оболонь» та піднявшись у турнірній таблиці одразу на 10-те місце.

28 жовтня (субота)

«Колос» (Ковалівка) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Лучкевич, 51 — Тимчик, 19). На 63-й хвилині вилучено Ваната («Динамо»). Юніорські склади — 4:3.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Дніпро-1» — 3:0 (Кожушко, 11, 51, Кузик, 41). На 87-й хвилині Леднєв («Дніпро-1») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 0:2.

«Зоря» (Луганськ) — «Полісся» (Житомир) — 0:1 (Макуана, 16). Юніорські склади — 2:2.

«Рух» (Львів) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);

2. «Полісся» — 25 (12);

3. «Шахтар» — 21 (10);

4. «Дніпро-1» — 21 (11);

5. «Рух» — 20 (11);

6. «Чорноморець» — 19 (11);

7. «Динамо» — 16 (9);

8. «Колос» — 16 (12);

9. «Ворскла» — 14 (12);

10. ЛНЗ — 12 (12);

11. «Металіст 1925» — 12 (11);

12. «Оболонь» — 12 (12);

13. «Олександрія» — 10 (12);

14. «Зоря» — 9 (10);

15. «Верес» — 7 (11);

16. «Минай» — 5 (12).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

У 13-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Динамо» — «Шахтар» (3 листопада); ЛНЗ — «Колос» (4 листопада); «Минай» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Чорноморець», «Верес» — «Зоря» (5 листопада); «Полісся» — «Кривбас», «Дніпро-1» — «Олександрія», «Рух» — «Оболонь» (6 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч «Зорі» у Лізі конференцій проти «Маккабі» перенесено через військові дії в Ізраїлі.

Фото ФК ЛНЗ

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