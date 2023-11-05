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Квашена капуста «Пелюстка» від Тетяни Литвинової: настільки смачно, що неможливо відірватися

10:51 5 листопада 2023
Капуста Пелюстка

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як правильно зробити квашені помідори без шкірки, поділилася рецептом рожевої квашеної капусти «Пелюстка».

«Рожева, схожа на прекрасну хризантему! Смачна настільки, що не можна відірватись! Готувати цю смакоту суто задоволення. Швидко, просто, а користь від страви безумовно велика», — пише Литвинова на своїй сторінці у соцмережах.

Інгдедієнти:

  • Капуста — 2 шт. (3−3,5 кг),
  • Буряк 1 шт. (250−300 г),
  • Насіння кориандру — 20 г,
  • Розсіл з огірків — 2 л,
  • Окріп — 1 л,
  • Сіль — 30 г.

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Приготування:

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  • Поставити кіпʼятитися воду в чайнику.
  • Нарізати капусту (як на відео), покласти в каструлю та залити окропом. Дати закипіти. Злити воду.
  • В посуд для маринування покласти половину буряку на дно, лаврове листя, коріандр, та всю капусту. Зверху викласти решту буряку.
  • Залити капусту розсолом з огірків.
  • У 1 літри окропу розчинити 30 солі. Залити капусту і накрити не дуже щільно кришкою.
  • Залишити при кімнатній температурі до ознаків бродіння.

У Тетяни Литвинової капуста проквасилася за 5 днів.

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Раніше кулінар Юрій Мельник поділився рецептом квашених яблук з медом, житньою соломою, листям чорної та червоної смородини, чорної вишні, гілочками м'яти та квітами чорнобривців.

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Фото — скріншот

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