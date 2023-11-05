Квашена капуста «Пелюстка» від Тетяни Литвинової: настільки смачно, що неможливо відірватися

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як правильно зробити квашені помідори без шкірки, поділилася рецептом рожевої квашеної капусти «Пелюстка».

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«Рожева, схожа на прекрасну хризантему! Смачна настільки, що не можна відірватись! Готувати цю смакоту суто задоволення. Швидко, просто, а користь від страви безумовно велика», — пише Литвинова на своїй сторінці у соцмережах.

Інгдедієнти: Капуста — 2 шт. (3−3,5 кг),

Буряк 1 шт. (250−300 г),

Насіння кориандру — 20 г,

Розсіл з огірків — 2 л,

Окріп — 1 л,

Сіль — 30 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Поставити кіпʼятитися воду в чайнику.

Нарізати капусту (як на відео), покласти в каструлю та залити окропом. Дати закипіти. Злити воду.

В посуд для маринування покласти половину буряку на дно, лаврове листя, коріандр, та всю капусту. Зверху викласти решту буряку.

Залити капусту розсолом з огірків.

У 1 літри окропу розчинити 30 солі. Залити капусту і накрити не дуже щільно кришкою.

Залишити при кімнатній температурі до ознаків бродіння.

У Тетяни Литвинової капуста проквасилася за 5 днів.

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Раніше кулінар Юрій Мельник поділився рецептом квашених яблук з медом, житньою соломою, листям чорної та червоної смородини, чорної вишні, гілочками м'яти та квітами чорнобривців.

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Фото — скріншот

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