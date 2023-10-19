Маринована капуста за добу: смачно та вийде у кожної господині
Яскрава, пікантна, апетитна закуска — легко й просто! Мариновану капусту швидкого приготування подають до столу вже через добу. За цей час вона встигає добре просолитися, залишаючись при цьому соковитою та хрумкою, ділиться кулінарка Людмила Гурова.
Інгредієнти:
1 капустина
1 великий червоний болгарський перець
1 велика цибулина
1 морква
перець горошком
лавровий лист
Маринад:
1,5 літра води
2 столові ложки солі
3−4 столові ложки цукру
0,5 склянки олії
80 мл оцту
Приготування
Капусту нарізаємо, моркву тремо на тертці, цибулю — напівкільцями, болгарський перець нарізаємо смужками — все змішуємо, додаємо лавровий лист та перець горошком. Трохи, без фанатизму, перетираємо капусту руками, складаємо в банки, заливаємо гарячим маринадом, прикриваємо кришками, залишаємо ледве відкритими на добу в кімнаті. Потім закриваємо кришкою та відправляємо в холодильник або в погріб. Можна вживати через добу, але через два-три дні буде ще смачніше.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно засолити капустяне листя для голубців на зиму.
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