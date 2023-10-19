Маринована капуста за добу: смачно та вийде у кожної господині

Яскрава, пікантна, апетитна закуска — легко й просто! Мариновану капусту швидкого приготування подають до столу вже через добу. За цей час вона встигає добре просолитися, залишаючись при цьому соковитою та хрумкою, ділиться кулінарка Людмила Гурова.

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Інгредієнти:

1 капустина

1 великий червоний болгарський перець

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1 велика цибулина

1 морква

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перець горошком

лавровий лист

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Маринад:

1,5 літра води

2 столові ложки солі

3−4 столові ложки цукру

0,5 склянки олії

80 мл оцту

Приготування

Капусту нарізаємо, моркву тремо на тертці, цибулю — напівкільцями, болгарський перець нарізаємо смужками — все змішуємо, додаємо лавровий лист та перець горошком. Трохи, без фанатизму, перетираємо капусту руками, складаємо в банки, заливаємо гарячим маринадом, прикриваємо кришками, залишаємо ледве відкритими на добу в кімнаті. Потім закриваємо кришкою та відправляємо в холодильник або в погріб. Можна вживати через добу, але через два-три дні буде ще смачніше.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно засолити капустяне листя для голубців на зиму.

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