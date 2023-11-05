Втрачена перемога «Зорі» в Рівному та пенальті з червоною карткою на 90+1-й хвилині в Минаї: відеоогляди ігор УПЛ

У неділю, 5 листопада, відбулися ще три матчі 13-го туру української прем'єр-ліги, в рамках якого «Шахтар» мінімально обіграв «Динамо» (1:0) та «відправив» у відставку Мірчу Луческу.

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Чемпіонат України. 13-й тур

5 листопада (неділя)

«Минай» — «Ворскла» (Полтава) — 0:0. На 89-й хвилині вилучений Скляр («Ворскла»), на 90+1-й хвилині Степанюк («Ворскла») не забив пенальті. Юніорські склади — 0:1.

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Поєдинок, що пройшов за сильної зливи, через яку обидві команди грали фактично у водне поло, завершився без голів. Хоча на 90+1-й хвилині полтавці мали хорошу нагоду все ж таки вирвати перемогу, але Степанюк не реалізував пенальті.

«Металіст 1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Борячук, 53, Моура, 78 — Штогрін, 20). На 40-й хвилині вилучений Ієде («Чорноморець»). Юніорські склади — 1:2.

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Одесити відкрили рахунок у середині першого тайму, однак усі карти команді Романа Григорчука сплутало вилучення Ієде незадовго до перерви. У другому таймі підопічні Едмара змогли перевернути вседогори дригом та перервати безвиграшну серію з п'яти матчів поспіль.

«Верес» (Рівне) — «Зоря» (Луганськ) — 2:2 (Вовченко, 44, Блізніченко, 89 — Нагнійний, 37, Яцик, 61). Юніорські склади — 0:1.

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«Зоря» на останній хвилині основного часу втратила перемогу над «Вересом» та не змогла залишити зону вильоту. Також не кращі справи й у рівненського клубу, який не перемагає вже в семи поєдинках поспіль.

4 листопада (субота)

ЛНЗ (Черкаси) — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Шестаков, 20 — Мілько, 79, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

3 листопада (п'ятниця)

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Зубков, 53). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);

2. «Полісся» — 25 (12);

3. «Шахтар» — 24 (11);

4. «Дніпро-1» — 24 (12);

5. «Рух» — 20 (12);

6. «Чорноморець» — 19 (12);

7. «Колос» — 17 (13);

8. «Динамо» — 16 (10);

9. «Ворскла» — 15 (13);

10. «Металіст 1925» — 15 (12);

11. ЛНЗ — 13 (13);

12. «Оболонь» — 12 (12);

13. «Зоря» — 10 (11);

14. «Олександрія» — 10 (12);

15. «Верес» — 8 (12);

16. «Минай» — 6 (13).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

Також у рамках 13-го туру в понеділок, 6 листопада, будуть зіграні такі матчі: «Кривбас» — «Полісся», «Дніпро-1» — «Олександрія», «Рух» — «Оболонь».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександра Шовковського призначено виконувачем обов'язків головного тренера «Динамо».

Фото ФК «Минай»

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