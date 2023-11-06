Аеропорт у Гамбурзі майже добу був паралізований через захоплення в заручниці 4-річної дівчинки

Зовсім недавно під час антисемітського бунту в Дагестані було захоплено аеропорт. Тепер міжнародний аеропорт Гамбурга, один із найбільших у Німеччині, було паралізовано протягом майже доби через сімейну драму. Увечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив шлагбаум на в'їзді в аеропорт на автомобілі. Як з'ясувалося пізніше, в машині перебувала також його чотирирічна дочка.

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Йому вдалося виїхати на льотне поле. Він зупинив автомобіль біля літака авіакомпанії Turkish Airlines і зажадав можливості полетіти з дитиною до Туреччини. За словами поліцейських, чоловік двічі вистрілив у повітря зі своєї зброї і кинув на бетон із машини пляшки з горючою сумішшю.

Після цього всі рейси в гамбурзькому аеропорту були поставлені на паузу. Людей евакуювали. Почали евакуацію з пасажирів турецького літака.

Уранці 5 листопада поліція повідомила, що чоловік озброєний бойовою вогнепальною зброєю і, можливо, має при собі вибухові пристрої невизначеного типу.

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Адміністрація аеропорту опублікувала в соцмережі X (колишній Twitter) заклик до всіх пасажирів і зустрічаючих утриматися від відвідування повітряної гавані до особливого розпорядження. Під'їзди до аеропорту було перекрито.

Німецькі ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в поліцію звернулася мати дівчинки. Жінка заявила, що дитину викрали.

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З'ясувалося, що батько дівчинки програв тяганину щодо питання опіки. Суд у Німеччині призначив єдиним опікуном дівчинки її матір. Судячи з усього, батько в розпачі спробував вивезти доньку до Туреччини.

Драма в аеропорту тривала 18 годин. Переговори з батьком дитини поліція вела через перевізника.

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У підсумку він здався владі, не чинячи опору, і був заарештований. Дівчинка не постраждала.

Раніше повідомлялося, що пасажир із Туреччини відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева.

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