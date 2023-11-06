Успіх «Дніпра-1» у «вічному» поєдинку та битва лідерів у рідному місті Вернидуба: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 6 листопада, поєдинками у Житомирі, Дніпрі та Львові фінішував 13-й тур української прем'єр-ліги, під час якого свої посади залишили головний тренер «Динамо» Мірча Луческу та наставник «Металіста 1925» Едмар.

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Чемпіонат України. 13-й тур

6 листопада (понеділок)

«Дніпро-1» — «Олександрія» — 1:0 (Філіппов, 34). Юніорські склади — 4:3.

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Долю багатостраждального протистояння команд колишніх гравців «Дніпра», «Динамо» та збірної України Юрія Максимова та Руслана Ротаня, яке почалося із затримкою, тричі!) переривалося через зліт рашистських МІГів-31 і в результаті розтягнулося майже на п'ять годин, на користь господарів поля вирішив четвертий у сезоні точний удар форварда Філіппова (до речі, автор гольової передачі захисник Адамюк напередодні став батьком, у нього народився син).

Якщо «Дніпро-1» завдяки восьмій перемозі в сезоні обійшов «Полісся» і наздогнав у турнірній таблиці лідера «Кривбас», то «Олександрія» із серією з 11 зустрічей без виграшів, як і раніше, перебуває на 14-му місці.

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«Полісся» (Житомир) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:1 (Козак, 54 — Кузик, 39). Юніорські склади — 2:2.

Підопічні Юрія Калитвинцева та Юрія Вернидуба цього сезону «догралися» до того, що вийшли на першу в історії очну дуель в УПЛ у статусі лідерів чемпіонату.

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Щоправда, зустріч у Житомирі, яку відвідав головний тренер збірної України Сергій Ребров, спочатку тривала лише три хвилини. Після чого футболістам майже дві години довелося переочікувати повітряну тривогу і по-новому розминатися.

Зрештою матч дограли. Бойовою нічиєю. На гол криворіжця Кузика у першому таймі господарі поля після перерви відповіли влучним ударом Козака.

Таким чином, Вернидуб-старший (його син Віталій входить до тренерського штабу «Кривбаса») вивіз одне очко з міста свого дитинства, що дозволило криворіжцям зберегти лідерство у чемпіонаті країни.

«Рух» (Львів) — «Оболонь» (Львів) — 2:2 (Квасниця, 3, Карабін, 83 — Суханов, 37, Краснопір, 49). Юніорські склади — 0:1.

Мабуть, пам'ятаючи про свою шестиматчеву серію без перемог на своєму полі, підопічні Віталія Пономарьова у грі з «Оболонню» завдяки 5-му в сезоні голу Квасниці повели в рахунку вже на 3-й хвилині. Але вже до перерви Суханов скористався помилкою голкіпера львів'ян і зрівняв рахунок у поєдинку, а невдовзі після перерви Краснопір взагалі вивів «пивоварів» уперед.

«Рух» на 83-й хвилині від поразки врятуватися зміг, але безвиграшну серію у Львові не перервав.

5 листопада (неділя)

«Минай» — «Ворскла» (Полтава) — 0:0. На 89-й хвилині вилучено Скляра («Ворскла»), на 90+1 хвилині Степанюк («Ворскла») не забив пенальті. Юніорські склади — 0:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Борячук, 53, Моура, 78 — Штогрін, 20). На 40-й хвилині вилучено Ієду («Чорноморець»). Юніорські склади — 1:2.

«Верес» (Рівне) — «Зоря» (Луганськ) — 2:2 (Вовченко, 44, Близниченко, 89 — Нагнойний, 37, Яцик, 61). Юніорські склади — 0:1.

4 листопада (субота)

ЛНЗ (Черкаси) — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Шестаков, 20 — Мілько, 79, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

3 листопада (п'ятниця)

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Зубков, 53). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 27 очок (13 матчів);

2. «Дніпро-1» — 27 (13);

3. «Полісся» — 26 (13);

4. «Шахтар» — 24 (11);

5. «Рух» — 21 (13);

6. «Чорноморець» — 19 (12);

7. «Колос» — 17 (13);

8. «Динамо» — 16 (10);

9. «Металіст 1925» — 15 (12);

10. «Ворскла» — 15 (13);

11. ЛНЗ — 13 (13);

12. «Оболонь» — 13 (13);

13. «Зоря» — 10 (11);

14. «Олександрія» — 10 (13);

15. «Верес» — 8 (12);

16. «Минай» — 6 (13).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).



У 14-му турі чемпіонату України з футболу зіграють: «Колос» — «Минай» (10 листопада); «Олександрія» — «Верес», «Полісся» — «Металіст 1925», «Оболонь» — «Ворскла» (11 листопада); «Кривбас» — «Динамо», «Зоря» — ЛНЗ, «Чорноморець» — «Рух», «Шахтар» — «Дніпро-1» (12 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Барселона».

Фото ФК «Полісся»

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