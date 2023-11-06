Зібрався у США: клуб української прем'єр-ліги залишився без головного тренера

Харківський «Металіст 1925» залишився без головного тренера. Виконувач обов'язків наставника команди, ексфутболіст збірної України Едмар покинув клуб ще перед переможним матчем харків'ян в УПЛ із «Чорноморцем» (2:1), у якому діями харків'ян керували Олег Голодюк та Євген Котов.

РЕКЛАМА

За інформацією sport.ua, 43-річний уродженець Бразилії зважився на прощання з клубом УПЛ заради того, щоб очолити команду за кордоном. Як відомо, свою ігрову кар'єру ексфутболіст «Таврії» та «Металіста» завершив у США, де у Флориді у нього є будинок і живе його родина (у 2008 році футболіст одружився з українкою Тетяною під час виступів за «Таврію», а у 2011-й прийняв українське громадянство). Там же, у місцевій аматорській команді «Бока-Ратон» Едмар був тренером, який грав, а потім повернувся в Україну, де спочатку виступав за «Металіст 1925», а в жовтні минулого року очолив команду.

Крім того, Едмар, в активі якого 15 матчів та 1 гол у футболці збірної України, підтримує тісний зв'язок зі своєю історичною батьківщиною — Бразилією.

Нагадаємо, що «Металіст 1925», що знайшов у розпал сезону нового інвестора, посідає в турнірній таблиці чемпіонату України 9-е місце і поки не підтвердив відставку Едмара.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що «Металіст 1925» став шостим клубом української прем'єр-ліги, що розлучився під час сезону з головним тренером. Раніше рокірування на капітанському містку провели «Дніпро-1» (Юрій Максимов замість Олександра Кучера), ЛНЗ (Олег Дулуб замість Олександра Ковпака), «Зоря» (Валерій Кривенцов замість Ненада Лалатовича), «Шахтар» (Маріно Пушич замість Патріка ван Леувена) і зовсім нещодавно «Динамо» (Олександр Шовковський замість Мірчі Луческу).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст українського клубу вдарив головою арбітра у груди під час матчу.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Металіст 1925»

РЕКЛАМА

268

Читайте нас у Facebook та Instagram