Де дивитись онлайн «Шахтар» — «Барселона»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 листопада, у німецькому Гамбурзі на «Фолькспаркштадіоні» пройде матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та іспанською «Барселоною». Нагадаємо, двома тижнями раніше каталонський гранд обіграв «гірників» на своєму полі — 2:1.

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У поєдинку, який став першим для хорвата Маріно Пушича в якості головного тренера «Шахтаря», гості змогли дати бій іменитому супернику. На голи Феррана Торреса та Ферміна Лопеса в першому таймі «гірники» відповіли результативним ударом Георгія Судакова після перерви, але врятувати матч усе ж таки не змогли.

Відеоогляд матчу «Барселона» — «Шахтар» — 2:1

Перед очною дуеллю в Гамбурзі команди провели матчі в національних чемпіонатах. «Шахтар» у принциповому поєдинку мінімально обіграв «Динамо» — 1:0 (Зубков, 53), після чого досвідчений наставник «біло-синіх» Мірча Луческу подав у відставку. «Гірники» з 24 очками в активі посідають третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від «Кривбасу» на два очки та від «Полісся» на одне, але при цьому маючи один матч у запасі порівняно з конкурентами.

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«Барселона» з аналогічним рахунком обіграла на виїзді «Реал Сосьєдад» завдяки єдиному голу Араухо на другій компенсованій хвилині. Каталонці з 27 очками розташовуються на третьому рядку в примері, відстаючи на один бал від «Реала» (у мадридців гра в запасі) та на чотири від «Жирони» Циганкова та Довбика.

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу «Барселоні». Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу підопічних Хаві приймають із коефіцієнтом 1,32, на нічию — 6,50, на успіх хлопців Маріно Пушича — цілих 11,00.

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У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Барселона» (початок — о 19:45 за київським часом) покаже медіасервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 4-й тур

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7 листопада (вівторок)

«Шахтар» — «Барселона» 19:45 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі групи Н у Португалії зіграють «Порту» та «Антверпен» (початок — о 22:00).

Турнірне становище у групі Н після трьох турів: 1. «Барселона» — 9 очок; 2. «Порту» — 6; 3. «Шахтар» — 3; 4. «Антверпен» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» призначило нового тренера замість Мірчі Луческу, який передумав йти з футболу.

Фото ФК «Шахтар»

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