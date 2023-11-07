«Це допомагає не зірватися»: дієтологиня розповіла, як правильно вживати калорійні смаколики та не гладшати

Існує чимало дієт, зокрема гарбузова, і всі вони вимагають чіткого дотримання правил, що іноді надзвичайно важко. Чітміл — одне з планових порушень процесу активного схуднення. Суть його в тому, що ви можете в заздалегідь запланований день побалувати себе смакотою, якої так не вистачає під час схуднення. Чітміл зовсім не означає крах схуднення. Швидше навпаки, правильно сплановане «завантажувальне» приймання їжі допоможе вам запобігти затяжним «зривам» у схудненні та подолати плато втрати ваги, пояснює дієтологиня Катерина Черкаська.

РЕКЛАМА

«Найважливіше, що дає чітміл — це психологічне розвантаження і підтримання позитивного настрою під час схуднення. Раз в тиждень ви можете з чистою совістю відвести душу, поласувати смаколиками, які не зовсім вписуються в розуміння раціону під час зниження ваги. Це допомагає не зірватися і триматися під час схуднення. Також це дає чітке усвідомлення дуже корисного принципу „80/20“, де 80 — це збалансоване і здорове харчування, а 20 — це їжа для задоволення. Можете чітмілити будь-чим. Це справа вашого смаку і бажання, головне, без фанатизму і без зловживання алкоголем».

Кращий спосіб обдурити організм — запланувати заздалегідь. Чітміл — це строго одне приймання некорисної їжі на тиждень. Не розтягуйте його на весь день, радить дієтологиня.

«Також не варто в цей день відмовлятися від вашого звичайного раціону, їжте точно так само, як і у звичайні дні, й просто додайте ще один прийом їжі у вигляді чітміл. Я прихильник таких методів під час схуднення, це дає змогу зрозуміти, як харчуватися після досягнення такого бажаного результату. А ще дає усвідомлення, що немає поганої або хорошої їжі. Є їжа, яка не несе значної користі для вашого організму. Головне, у всьому мати міру».

РЕКЛАМА

Раніше дієтологиня Ольга Шаєвська розповіла про важливість сніданку для школярів та що краще давати дитині зранку.

Також фахівці пояснили, чи варто замінювати цукор на мед для схуднення при діабеті.

РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook та Instagram