Ви будете шоковані: фахівці пояснили, чи варто замінювати цукор на мед для схуднення при діабеті

Намагаючись харчуватися здорово, ми часто стикаємося з цукровою дилемою. З одного боку, ми чуємо страшні попередження про вплив цукру на наше здоров'я — від збільшення ваги до діабету та серцевих захворювань. З іншого боку, ми стикаємося з солодкою альтернативою, яка здається занадто гарною, щоб бути правдою: мед. Але чи є мед справді «золотим» рішенням наших проблем з цукром, чи це просто ще один солодкий міф, пояснили автори видання Food NDTV.

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Мед містить глюкозу і фруктозу, що робить його солодшим за столовий цукор. Він також може похвалитися сумішшю вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які варіюються залежно від типу квітів, які відвідують бджоли.

Коли ми говоримо про цукор, ми часто маємо на увазі рафінований білий цукор, який отримують з цукрової тростини або цукрових буряків. Цей підсолоджувач — по суті — чиста сахароза, позбавлена будь-яких поживних речовин під час обробки.

Загалом, мед, безумовно, кращий вибір, ніж цукор. Він містить багато поживних речовин і підвищує імунітет. Але чи варто замінювати цукор медом на діабетичній дієті для схуднення?

«Абсолютно ні!» — каже дієтолог Мак Сінгх, розбиваючи мильну бульбашку, в якій багато хто з нас живе. Дієтолог навів кілька переконливих аргументів на підтримку своєї заяви.

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Мовляв, мед містить більше калорій, ніж цукор. Дієтолог виявив, що в одній чайній ложці меду міститься 64 Ккал. А якщо взяти одну чайну ложку цукру, то в ній 48 Ккал, що набагато менше, ніж в меді. Здивовані?

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У меді більше вуглеводів, ніж у цукрі. Вуглеводи набувають великого значення в дієті для схуднення. Наша мета — споживати менше вуглеводів, щоб швидко схуднути. Але якщо ви заміните цукор медом у своєму раціоні, ви можете в кінцевому підсумку споживати більше вуглеводів. Дієтолог розповів, що мед містить 17 грамів вуглеводів, тоді як цукор містить 14 грамів вуглеводів. Різниця не велика, але вона є.

Мак Сінгх каже, що різниця в глікемічному індексі меду і цукру не велика, тому можна сказати, що він майже однаковий. Отже, мед не є кращим для дієти при діабеті.

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Погодьтеся, мед — це джерело поживних речовин з високим вмістом заліза, кальцію та інших поживних речовин, але оскільки ми не споживаємо його у великих кількостях (і не повинні), ми багато не втрачаємо.

Мед є смачною і корисною альтернативою цукру, якщо вживати його в помірних кількостях для збалансованого харчування. Але у діабетиків і мед, і звичайний цукор метаболізуються однаково, що може призвести до різких стрибків рівня цукру в крові.

Якщо у вас є особливі захворювання або дієтичні потреби, варто проконсультуватися з лікарем або зареєстрованим дієтологом для отримання індивідуальних рекомендацій щодо підсолоджувачів і харчування в цілому.

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