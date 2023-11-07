Пастуший пиріг від переможця «МайстерШефа» — картопляна запіканка, «яка нікого не залишить байдужим»
Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився рецептом стейків з цівітної капусти, розповів, як приготувати картопляну запіканку — пастуший пиріг.
В Instagram він виклав відеорецепт та запевнив, що ця страва не залишить байдужим нікого.
Інгредієнти:
- Картопля -1 кг;
- Фарш (яловичий) — 700 г;
- Цибуля — 1 шт.;
- Морква — 1 шт.;
- Горошок — 150 г;
- Вершкове масло — 30 г;
- Олія — 30 г;
- Часник — 2 зубчика;
- Копчена паприка — 0,5 ч.л.;
- Борошно пшеничне — 1 ст.л.;
- Томатна паста -1 ст.л.;
- Відвар з картоплі — 150−200 мл;
- Молоко -150 мл;
- Сир твердий — 50−70 г;
- Сіль, перець, улюблені спеції.
Читайте також: Сільський пиріг з куркою та яблуком: стане прикрасою будь-якого столу
Приготування:
- Картоплю відварюємо, робимо пюре, додаємо молоко та половину порції сиру.
- Обсмажуємо фарш на олії, після цього нарізаємо моркву та цибулю дрібним кубиком та додаємо до фаршу разом з вершковим маслом та спеціями. Готуємо приблизно 10 хв.
- Додаємо борошно (це обов’язково, інакше консистенція буде рідкою), томатну пасту, зелений горошок, паприку, часник та відвар з картоплі.
- Готову начинку з фаршу покриваємо ковдрою з картопляного пюре, затираємо сиром і ставимо у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 15−20 хв — до золотої скоринки.
«Це найпростіша смачна страва, яка готується в одній пательні», — зазначив Пава.
Раніше рецептом ледачого мʼясного пирога з лавашу з вертикальними коржами поділилася колишня суддя кулінарного шоу Тетяна Литвинова.
Фото — скріншот148