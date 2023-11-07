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Пастуший пиріг від переможця «МайстерШефа» — картопляна запіканка, «яка нікого не залишить байдужим»

12:40 7 листопада 2023
Пастуший пиріг

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився рецептом стейків з цівітної капусти, розповів, як приготувати картопляну запіканку — пастуший пиріг.

В Instagram він виклав відеорецепт та запевнив, що ця страва не залишить байдужим нікого.

Інгредієнти:

  • Картопля -1 кг;
  • Фарш (яловичий) — 700 г;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Горошок — 150 г;
  • Вершкове масло — 30 г;
  • Олія — 30 г;
  • Часник — 2 зубчика;
  • Копчена паприка — 0,5 ч.л.;
  • Борошно пшеничне — 1 ст.л.;
  • Томатна паста -1 ст.л.;
  • Відвар з картоплі — 150−200 мл;
  • Молоко -150 мл;
  • Сир твердий — 50−70 г;
  • Сіль, перець, улюблені спеції.

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Приготування:

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  • Картоплю відварюємо, робимо пюре, додаємо молоко та половину порції сиру.
  • Обсмажуємо фарш на олії, після цього нарізаємо моркву та цибулю дрібним кубиком та додаємо до фаршу разом з вершковим маслом та спеціями. Готуємо приблизно 10 хв.
  • Додаємо борошно (це обов’язково, інакше консистенція буде рідкою), томатну пасту, зелений горошок, паприку, часник та відвар з картоплі.
  • Готову начинку з фаршу покриваємо ковдрою з картопляного пюре, затираємо сиром і ставимо у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 15−20 хв — до золотої скоринки.

«Це найпростіша смачна страва, яка готується в одній пательні», — зазначив Пава.

Раніше рецептом ледачого мʼясного пирога з лавашу з вертикальними коржами поділилася колишня суддя кулінарного шоу Тетяна Литвинова.

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Фото — скріншот

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