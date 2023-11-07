Пастуший пиріг від переможця «МайстерШефа» — картопляна запіканка, «яка нікого не залишить байдужим»

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився рецептом стейків з цівітної капусти, розповів, як приготувати картопляну запіканку — пастуший пиріг.

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В Instagram він виклав відеорецепт та запевнив, що ця страва не залишить байдужим нікого.

Інгредієнти: Картопля -1 кг;

Фарш (яловичий) — 700 г;

Цибуля — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Горошок — 150 г;

Вершкове масло — 30 г;

Олія — 30 г;

Часник — 2 зубчика;

Копчена паприка — 0,5 ч.л.;

Борошно пшеничне — 1 ст.л.;

Томатна паста -1 ст.л.;

Відвар з картоплі — 150−200 мл;

Молоко -150 мл;

Сир твердий — 50−70 г;

Сіль, перець, улюблені спеції.

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Приготування: РЕКЛАМА Картоплю відварюємо, робимо пюре, додаємо молоко та половину порції сиру.

Обсмажуємо фарш на олії, після цього нарізаємо моркву та цибулю дрібним кубиком та додаємо до фаршу разом з вершковим маслом та спеціями. Готуємо приблизно 10 хв.

Додаємо борошно (це обов’язково, інакше консистенція буде рідкою), томатну пасту, зелений горошок, паприку, часник та відвар з картоплі.

Готову начинку з фаршу покриваємо ковдрою з картопляного пюре, затираємо сиром і ставимо у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 15−20 хв — до золотої скоринки.

«Це найпростіша смачна страва, яка готується в одній пательні», — зазначив Пава.

Раніше рецептом ледачого мʼясного пирога з лавашу з вертикальними коржами поділилася колишня суддя кулінарного шоу Тетяна Литвинова.

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Фото — скріншот

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