Сільський пиріг з куркою та яблуком: стане прикрасою будь-якого столу

Існує безліч рецептів пирогів з куркою. Так, кулінарка Ольга Матвєй розповідала, як приготувати «ледачий» пиріг з курятиною и сиром, просто змішавши всі інгредієнти.

А автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт сільського пирога з куркою, який готується з додаванням яблук. Ця страва відмінно виглядає та неодмінно прикрасить будь-який стіл.

Інгредієнти: 500 г листкового бездріжджового тіста;

600 грамів курячого фаршу;

50 мілілітрів рослинної олії;

150 грамів цибулі;

100 г кислого зеленого яблука;

1 столова ложка гірчиці;

2 яйця;

Кілька гілочок чебрецю;

200 грамів сиру;

1 столова ложка насіння кунжуту.

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Приготування: На олії 4−5 хвилин обсмажити курячий фарш, перекласти його в окрему миску і дати повністю охолонути.

Яблуко натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати.

Додати до остиглого фаршу яблуко, цибулю, гірчицю, одне яйце і приправити гілочкою чебрецю.

Тісто розділити на два однакові шматки.

Перший шматок листкового тіста розкотити в коло товщиною 3 мм і викласти у форму (діаметром 22 см), змащену олією. Краї тіста мають звисати.

Другий шматок листкового тіста розкотити в коло завтовшки 5 мм і діаметром з підготовлену форму для запікання (22 см.) Вирізати у центрі коло.

У форму на тісто викласти курячий фарш, розрівняти ложкою, а зверху викласти натертий на великій тертці сир.

Накрити другим шматком тіста та підвернути нагору краї першого, що звисають з форми.

Змастити пиріг другим яйцем і посипати кунжутом.

Випікати у духовці при 180 C 30−35 хвилин.

Раніше відомий кулінар Володимир Ярославський розповів, як швидко приготувати смачний пиріг з цибулею та беконом, а кулінарка Світлана Мурська поділилася рецептом пирога з ревенем та маком.

Фото telegra. ph

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