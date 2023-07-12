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Сільський пиріг з куркою та яблуком: стане прикрасою будь-якого столу

15:24 12 липня 2023
Пиріг з куркою

Існує безліч рецептів пирогів з куркою. Так, кулінарка Ольга Матвєй розповідала, як приготувати «ледачий» пиріг з курятиною и сиром, просто змішавши всі інгредієнти.

А автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт сільського пирога з куркою, який готується з додаванням яблук. Ця страва відмінно виглядає та неодмінно прикрасить будь-який стіл.

Інгредієнти:

  • 500 г листкового бездріжджового тіста;
  • 600 грамів курячого фаршу;
  • 50 мілілітрів рослинної олії;
  • 150 грамів цибулі;
  • 100 г кислого зеленого яблука;
  • 1 столова ложка гірчиці;
  • 2 яйця;
  • Кілька гілочок чебрецю;
  • 200 грамів сиру;
  • 1 столова ложка насіння кунжуту.

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Приготування:

  • На олії 4−5 хвилин обсмажити курячий фарш, перекласти його в окрему миску і дати повністю охолонути.
  • Яблуко натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати.
  • Додати до остиглого фаршу яблуко, цибулю, гірчицю, одне яйце і приправити гілочкою чебрецю.
  • Тісто розділити на два однакові шматки.
  • Перший шматок листкового тіста розкотити в коло товщиною 3 мм і викласти у форму (діаметром 22 см), змащену олією. Краї тіста мають звисати.
  • Другий шматок листкового тіста розкотити в коло завтовшки 5 мм і діаметром з підготовлену форму для запікання (22 см.) Вирізати у центрі коло.
  • У форму на тісто викласти курячий фарш, розрівняти ложкою, а зверху викласти натертий на великій тертці сир.
  • Накрити другим шматком тіста та підвернути нагору краї першого, що звисають з форми.
  • Змастити пиріг другим яйцем і посипати кунжутом.
  • Випікати у духовці при 180 C 30−35 хвилин.

Раніше відомий кулінар Володимир Ярославський розповів, як швидко приготувати смачний пиріг з цибулею та беконом, а кулінарка Світлана Мурська поділилася рецептом пирога з ревенем та маком.

Фото telegra. ph

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