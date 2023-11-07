«Арктур» прийшов і до України: новий ковідний штам зафіксували на Рівненщині

В Україні зростає захворюваність на застудні інфекції. На Рівненщині зафіксували новий підвид штаму «Омікрон» коронавірусу. Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Його назва — «Арктур». Підвид виявили на території Дубенського району. Цей субваріант COVID-штаму «Омікрон» уперше виявили в січні 2023 року в Індії. Відтоді він швидко ширився світом.

Новий підвид характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам «Kraken».

«„Арктур“ викликає в пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м`язову слабкість. А також має новий симптом — сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах». Проте причин для паніки немає. Адже ВООЗ оцінює його «серйозність» як низьку", — повідомив Коваль.

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Він додав, що коронавірус нікуди не зник й вакцинація від нього, як і раніше, бажана, особливо у віці 65+.

Які симптоми «Арктура»?

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Доктор Віпін Вашішта, педіатр та колишній голова Комітету з імунізації Індійської академії педіатрії, розповів виданню Hindustan Times, що серед симптомів «Арктура» висока температура (вища, ніж за попередніх варіантів), кашель та кон'юнктивіт. Останній рідко зустрічався раніше у пацієнтів із COVID-19.

Цей симптом може викликати плутанину в деяких країнах у той час року, коли люди зазвичай відчувають почервоніння і свербіж очей через весняну алергію. Але висока температура — це ефективний спосіб виключити сезонну алергію. Крім цього, «Арктур» викликає кашель, першіння в горлі та нежить. Втома, ломота в тілі, головний біль та закладеність носа також є загальними ознаками. У період з 27 лютого по 26 березня у світі було зареєстровано майже 3,6 мільйона нових випадків захворювання на COVID-19 і більше 25 000 смертей, що на 27 і 39 відсотків відповідно менше, ніж за попередні 28 днів. Із загальної кількості випадків частку «арктура» припало 45,1 відсотка випадків з 6 по 12 березня, порівняно з 35,6 відсотка в ті ж дні в лютому.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно було офіційно зафіковано також новий штам «Омікрону» «Еріс». Це сталося на Сумщині. «Еріс» швидко розвивається та обходить імунітет.

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