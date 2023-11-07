У лідерах Київ: за неповний рік зафіксовано 3015 звернень щодо порушень мовного закону

В Україні навіть під час війни періодично спалахують скандали, пов'язані із застосуванням державної мови у громадських місцях. Кількість звернень щодо порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рік до року росте. З січня по жовтень 2023 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень від громадян щодо порушень мовного закону. Це на 4% більше порівняно з відповідним періодом 2021 року, повідомляє платформа Опендатабот.

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У підсумку, цьогоріч середня кількість звернень на місяць — 335. Для порівняння, у 2021 році ця цифра складала 297.

28% від загальної кількості звернень стосується порушень мовного закону у програмному забезпеченні та на сайтах, переважно, скаржились на відсутність української версії сайту. Протягом останніх трьох років саме ця категорія є антилідером. На другому місці — скарги на обслуговування споживачів.

Три роки поспіль за кількістю звернень лідирує Київ. Саме на нього припадає більш ніж третина — 36% — від усіх звернень щодо порушень мовного закону в Україні. Після столиці у лідерах Харківська, Одеська, Дніпропетровська та Київська області. А ось найменше порушень фіксують в Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях.

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Раніше повідомлялося, що в школі Дніпра розгорівся мовний скандал: дитину почали цькувати, а матір видалили з батьковського чату.

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