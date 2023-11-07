37.16 / 37.72 39.69 / 40.44
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Чи впливає наявність земельного паю на призначення субсидії: відповідь Пенсійного фонду

15:52 7 листопада 2023
Субсидії

В Україні, де багато людей отримують субсидії, наявність земельного паю не впливає на право отримання житлової субсидії. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

«Водночас, при розрахунку субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за той період, коли його отримано). Якщо земельний пай не здається в оренду і не приносить доходу, сам факт його наявності не позначається на призначенні домогосподарству житлової субсидії», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, коли українці отримають інформацію про нарахування субсидії на опалювальний сезон, а також про те, як оформити субсидію, не виходячи з дому.

РЕКЛАМА

124

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Гороскоп по картах Таро на новий тиждень: кому доведеться плакати від щастя

салат із тунцем

Дуже смачний та ніжний: готуємо салат з тунцем

гривні

Доведи, що переселенець: як українські суди карають тих, хто незаконно отримує допомогу для ВПО

МСЕК

Без військового квитка МСЕК не пройдеш: адвокат пояснив, що з цією вимогою МОЗ не так

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту