Чи впливає наявність земельного паю на призначення субсидії: відповідь Пенсійного фонду

В Україні, де багато людей отримують субсидії, наявність земельного паю не впливає на право отримання житлової субсидії. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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«Водночас, при розрахунку субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за той період, коли його отримано). Якщо земельний пай не здається в оренду і не приносить доходу, сам факт його наявності не позначається на призначенні домогосподарству житлової субсидії», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, коли українці отримають інформацію про нарахування субсидії на опалювальний сезон, а також про те, як оформити субсидію, не виходячи з дому.

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