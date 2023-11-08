Батьківський будинок коханої зіркового Неймара зазнав збройного пограбування

Не найприємніші моменти довелося пережити сім'ї моделі Бруни Б'янкарді, яка вибачила зради зіркового футболіста Неймара та народила від нього дитину.

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Як повідомляє Globo, до будинку батьків дівчини в Сан-Паулу увірвалися троє озброєних грабіжників, зв'язали батька та матір і винесли цінні речі — сумки, годинники, ювелірні прикраси. На щастя, ніхто не постраждав, а поліції, яка прибула на місце злочину, вдалося затримати одного з нападників.

«Громадянська поліція розслідує пограбування, що сталося в багатоквартирному будинку в місті. Згідно з інформацією, троє озброєних чоловіків проникли до будинку та зв'язали жертв у віці 50 та 52 років. На місці затримано 20-річного чоловіка, другого злочинця вже встановлено, продовжуються спроби встановити особу третього, а також заарештувати його», — йдеться у заяві правоохоронців.

Зазначимо, що за кілька годин до пограбування в будинку гостювали Бруна Б'янкарді з дочкою Меві, а також Неймар, який відновлюється після травми й перебуває на батьківщині. На щастя, коли грабіжники увірвалися до будинку, футболіст зі своєю родиною перебували в іншому місці й не стали свідками інциденту.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона Європи з футболу Джанлуїджі Доннарумму та його дівчину зв'язали та побили під час зухвалого пограбування в Парижі.

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