Батьківський будинок коханої зіркового Неймара зазнав збройного пограбування
Не найприємніші моменти довелося пережити сім'ї моделі Бруни Б'янкарді, яка вибачила зради зіркового футболіста Неймара та народила від нього дитину.
Як повідомляє Globo, до будинку батьків дівчини в Сан-Паулу увірвалися троє озброєних грабіжників, зв'язали батька та матір і винесли цінні речі — сумки, годинники, ювелірні прикраси. На щастя, ніхто не постраждав, а поліції, яка прибула на місце злочину, вдалося затримати одного з нападників.
«Громадянська поліція розслідує пограбування, що сталося в багатоквартирному будинку в місті. Згідно з інформацією, троє озброєних чоловіків проникли до будинку та зв'язали жертв у віці 50 та 52 років. На місці затримано 20-річного чоловіка, другого злочинця вже встановлено, продовжуються спроби встановити особу третього, а також заарештувати його», — йдеться у заяві правоохоронців.
Зазначимо, що за кілька годин до пограбування в будинку гостювали Бруна Б'янкарді з дочкою Меві, а також Неймар, який відновлюється після травми й перебуває на батьківщині. На щастя, коли грабіжники увірвалися до будинку, футболіст зі своєю родиною перебували в іншому місці й не стали свідками інциденту.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона Європи з футболу Джанлуїджі Доннарумму та його дівчину зв'язали та побили під час зухвалого пограбування в Парижі.178