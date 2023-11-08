Салат з сиром, часником та зернами граната: заправляти оливковим маслом та лимонним соком

Гранат — екзотичний фрукт, який зазвичай коштує недешево, проте він надзвичайно корисний. Отож, варто додавати зерна гранату у салати. Вони чудово поєднуються з базиліком або кінзою, сиром та томатами. Але для того, щоб оцінити смак такого салату, варто його спробувати.

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Рецептом салату з сиром, часником та зернами гранату поділилась кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше радила приготувати курячі відбивні в яєчно-сирному клярі з ягідним соусом.

- Зернами гранату можна декорувати салати та десерти, — говорить Ардія Діаманті. — Такі страви виглядатимуть вишукано. До речі, у Тунісі у ресторанах готелів прийнято подавати зерна гранату окремо у піалі. Їх можна їсти просто так або додавати до страв.

Салат із зернами гранату та сиром (на дві порції) Гранат — 1 шт.

Томати середнього розміру — 4 шт.

Натертий твердий сир — 200 г

Свіжий базилік — за смаком

Часник — 3 зубочки

Сік половинки лимону

Сіль — за смаком

Оливкова олія — за смаком

Помідори порізати на слайси, додати потертий на дрібній терці часник та улюблений твердий сир. Доповнити базиліком та зернами гранату. Заправити олією та лимонним соком.

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Смачного!

Нагадаємо простий рецепт крем-брюле.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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